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Magazinİrem Derici sahnede aşka geldi!' Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım'
HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici sahnede aşka geldi!' Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım'
• 22 Şubat 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:

İrem Derici sahnede aşka geldi!' Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım'

İrem Derici, önce gün gerçekleşen bir etkinlikte sahne aldı. Kartepe’de hayranlarıyla buluşan İrem Derici, sahnede sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını haykırdı.

• 22 Şubat 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım
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Ünlü popçu İrem Derici, Kartepe'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte "diyerek bir hafta önce binlerce liralık marka kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın'a göndermede bulundu.

2İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım

Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.

3İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım

Oldukça kilo veren ve düzgün fiziği ile düşman çatlatan ünlü şarkıcı," Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi.

4İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım

"Seni üzen ölsün" diye bağıran bir seyirciye Derici, "gebersin aşkım çok haklısın" diyerek hayranlarıyla şakalaştı.

5İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım
6İrem Derici sahnede aşka geldi Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım

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