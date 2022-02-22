• 22 Şubat 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
İrem Derici sahnede aşka geldi!' Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım'
İrem Derici, önce gün gerçekleşen bir etkinlikte sahne aldı. Kartepe’de hayranlarıyla buluşan İrem Derici, sahnede sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını haykırdı.
• 22 Şubat 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
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Ünlü popçu İrem Derici, Kartepe'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte "diyerek bir hafta önce binlerce liralık marka kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın'a göndermede bulundu.
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Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.