İrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı? Flaş hamle...
İlişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici'nin, Cem Belevi ile aşkı kısa sürdü. Çift, çıktıkları Amsterdam tatilinde yollarını ayırdı.
Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber geldi. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırdı.
TATİLDE AYRILDILAR!
Daha önce Cem Belevi'nin ihanetini affeden ünlü şarkı, önce Belevi'yi takipten çıktı, ardından da birlikte yer aldıkları kareleri profilinden sildi. Derici'nin ardından Belevi'den de karşı hamle geldi. Cem Belevi de aşk fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Çiftin bu hamlesi takipçileri tarafından "Amsterdam ayrılık getirdi!" şeklinde yorumlandı.
Yaklaşık 6 ay aşk yaşayan çift, iki hafta önce "Belki" adlı şarkılarını dinleyicilerle buluşturmuştu.
"ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"
Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, gazetecilerin "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusuna "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." yanıtını vermişti.
"İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"
Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.
Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.
Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.