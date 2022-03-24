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Magazinİrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı? Flaş hamle...
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• 24 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:

İrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı? Flaş hamle...

İlişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici'nin, Cem Belevi ile aşkı kısa sürdü. Çift, çıktıkları Amsterdam tatilinde yollarını ayırdı.

• 24 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
1İrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı Flaş hamle...
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Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber geldi. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırdı.

2TATİLDE AYRILDILAR

TATİLDE AYRILDILAR!

Daha önce Cem Belevi'nin ihanetini affeden ünlü şarkı, önce Belevi'yi takipten çıktı, ardından da birlikte yer aldıkları kareleri profilinden sildi. Derici'nin ardından Belevi'den de karşı hamle geldi. Cem Belevi de aşk fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Çiftin bu hamlesi takipçileri tarafından "Amsterdam ayrılık getirdi!" şeklinde yorumlandı.

Yaklaşık 6 ay aşk yaşayan çift, iki hafta önce "Belki" adlı şarkılarını dinleyicilerle buluşturmuştu.

3ÇOCUK ÖZLEMİM YOK

"ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, gazetecilerin "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusuna "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." yanıtını vermişti.

4İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU

İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Öte yandan son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

5İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.

6BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Kısa bir süre sonra birlikteliklerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Belevi'nin ardından sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması dikkat çekmişti.

7ÇOK FENA ALDATILDIM

"ÇOK FENA ALDATILDIM"

Daha sonra Belevi'nin Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduları doğrulayan İrem Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım, anladım. Allah cezalarını verecek." demişti.

8İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR

"İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"

Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

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