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Gündem İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? Helikopter bulundu mu?
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? Helikopter bulundu mu?

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Tasnim Haber Ajansı İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığını dünyaya duyurdu. Bugün sabah saatlerinde Reisi'nin içerisinde bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

• 20 Mayıs 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
1 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında Helikopter bulundu mu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi, helikopter kazası ile gündeme geldi. Meydana gelen kaza ile ilgili İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını bildirdi. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?

2 İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ KİMDİR

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ KİMDİR?



4 Kasım 1960'ta İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed kentinde dünyaya gelen Seyyid İbrahim Reisi, eğitimini Şii İslam'ın entellektüel merkezi kabul edilen Kum'da tamamladı.

1975'te Şah Rıza Pehlevi'nin yönetimine karşı hoşnutsuzluğun arttığı dönemlerde ülkenin önde gelen İran din alimleriyle bu kentte toplantılara katıldı, İran devriminin mimarı Humeyni'nin devrim fikri ve özellikle devlet politikası ve yönetiminin din alimlerinin gözetimin olması gerektiği görüşünden etkilendi.

Hüseyin Ali Muntazeri, Reisi'yi 1988'de İranlı siyasi mahkûmların infazına karışan dört kişiden biri olarak adlandırdı. Reisi 1989-1994 tarihleri arasında Tahran savcısı,1994-2004 tarihleri arasında Din Adamları Özel Mahkemesi'nde başsavcısı ve 2004-2014 tarihleri arasında da Yargıtay Birinci Hakimi olarak görev yaptı.

3 HELİKOPTER BULUNDU MU

HELİKOPTER BULUNDU MU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Kazanın ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İranlı yetkili aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi.