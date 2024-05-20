İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? Helikopter bulundu mu?
İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Tasnim Haber Ajansı İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığını dünyaya duyurdu. Bugün sabah saatlerinde Reisi'nin içerisinde bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?
• 20 Mayıs 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 08:10 • Son Güncelleme: