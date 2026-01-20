İnternette görüp başvurdu, hayatı değişti! Köyünde başladığı üretimle kazancını katladı

4

İş kurmak için yol ararken Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden haberdar olduğunu belirten Bolu, şöyle konuştu: "Bunun benim için çok büyük bir fırsat olacağını düşündüm. Projeyi internet üzerinden gördüm. Ağabeyime sorduğumda başvurmamı söyledi. Başvurumuzu yaptık, nihayetinde onaylandı. Onaylandıktan kısa bir süre sonra bize alabileceğimiz hayvan sayısını söylediler. İki tane hayvanla başladık. İki hayvanımız ilk sene iki tane dişi verdi. İkinci senemizde de iki tane erkek yavru oldu. Erkek yavruyu çok besleyemediğimiz için onları sattık."