İnternette görünce hemen yaptı! Tanesini 8 bin TL'den satıyor, Avrupa'dan talep yağıyor
Isparta'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla dikkat çekiyor. Sosyal medyada izlediği bir video ile ilham alarak gizli bölmeli mobilya üretimine başlayan Yeşil, özellikle Almanya ve Hollanda'dan yoğun sipariş aldığını belirtti. Yeşil, "Yurt dışı müşterilerimiz ürünü toplu şekilde almak istiyor. Avrupa'da bu tarz ürünlerin popülerliği nedeniyle talep çok fazla" dedi.
İHA
• 28 Mart 2025 - 09:22 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Mart 2025 - 09:22 • Son Güncelleme: