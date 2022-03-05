İnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor! Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...

Şekerin hücre içine alınması çok önemlidir. Çünkü kanda fazla şeker birikmesi toksik etkilere sebep olur. Vücutta buna bağlı birtakım zararlar ortaya çıkabilir. Bu olduğunda pankreas, kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutmak için daha fazla insülin üretmeye başlar. Bu durum uzun süre devam ederse hücreler insüline gittikçe dirençli hale gelir. Böylece kanda hem insülin hem de kan şekeri seviyeleri normal sınırlarda kalmaz.