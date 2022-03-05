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    Sağlıkİnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor! Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...
    HaberlerSağlık Haberleri İnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor! Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...
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    İnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor! Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...

    İnsülin direncinde çok etkili, diyabet hastalığı ile mücadele ediyor. Kandaki şeker düzeyinin normal sınırlarda olması sağlıyor, pankreasın yenilenmesini destekliyor, antidiyabetik etki gösteriyor. Mide boşalmasını geciktiriyor, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe ediyor, eritrosit insülin reseptörlerini artırıyor. İnsülin, pankreas adındaki organın, beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Karbonhidrat içeren bir öğün yediğimizde kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyinin de normal sınırlarda olması sağlanmış olur.

    • 05 Mart 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:
    • 05 Mart 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:
    1İnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...

    Şekerin hücre içine alınması çok önemlidir. Çünkü kanda fazla şeker birikmesi toksik etkilere sebep olur. Vücutta buna bağlı birtakım zararlar ortaya çıkabilir. Bu olduğunda pankreas, kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutmak için daha fazla insülin üretmeye başlar. Bu durum uzun süre devam ederse hücreler insüline gittikçe dirençli hale gelir. Böylece kanda hem insülin hem de kan şekeri seviyeleri normal sınırlarda kalmaz.

    2İNSÜLİN DİRENCİNİN SEBEBİ NEDİR

    İNSÜLİN DİRENCİNİN SEBEBİ NEDİR?

    İnsülin direncinin en önemli sebebinin kandaki artmış yağ miktarı ve ağırlık fazlalığı olduğuna dair çok çalışma bulunmakta. Bu yüzden de en etkili tedavi yöntemi beslenmeyi düzenlemek ve kilo kaybıdır.

    3İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ

    İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ

    Yemek sonrası fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması

    Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme

    Kilo almanın kontrol edilememesi

    Sık tatlı yeme isteği

    Yorgunluk hissi

    4İnsülin direncinde çok etkili, diyabete iyi geliyor Bir öğün yetiyor, kan şekerini düzenliyor...

    Bel çevresinin giderek genişlemesi

    'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme

    Karaciğerde yağlanma

    Kadınlarda adet düzensizlikleri olarak sıralanabilir.

    İnsülin direncinin asıl tedavisi kilo kaybetmek ve sağlıklı beslenmektir.

    5İNSÜLİN DİRENCİNE ETKİLİ BEŞ DOĞAL ÖNERİ

    İNSÜLİN DİRENCİNE ETKİLİ BEŞ DOĞAL ÖNERİ

    Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kaya, insülin direncinde etkili 5 doğal öneri bulundu.

    6ÇÖREK OTU

    ÇÖREK OTU

    İnsülinotropik etkilidir. Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir. Kullanımı: günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.

    7TARÇIN

    TARÇIN

    İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.Kullanımı: Her gün 1 çubuk tarçın yarım litre suya eklenip gün içinde içilmeli.

    8ZEYTİN YAPRAĞI

    ZEYTİN YAPRAĞI

    İnsülin salınımını artırır ve insülinin periferde geri alınımı artırır. Kullanımı: 15 adet zeytin yaprağı 250 ml sıcak suyla 15 dk demlenip , gün içinde içilmeli.

    9ISIRGAN

    ISIRGAN

    Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Ayrıca pankreastan insülin salımını artırır. Kullanımı: taze otu zeytinyağlı yemek olarak pişirilebilir. Kurutulmuş hali çay olarak demlenebilir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenip 10 dk demlenerek içilmeli.

    10ÇEMEN OTU TOHUMU

    ÇEMEN OTU TOHUMU

    Mide boşalmasını geciktirir, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe eder, eritrosit insülin reseptörlerini artırır.Kullanımı: 4 kaşık yoğurt içine 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilmeli. (Mynet)

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