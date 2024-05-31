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Gündem Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek? Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü
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Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek? Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Instagram ve Facebook kullanıcısı hesaplarına giriş yaptıklarında "Hesaplarınızı onaylayın. Bölgendeki yasaların bir parçası olarak hesaplar merkezinde bulunan Facebook ve Instagram hesaplarındaki kişisel verilerini kullanmamızı onaylaman gerekecek" uyarısıyla karşılaştı. Uyasıyla karşılaşanlar Instagram ve Facebook hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, ne demek? Sorularına yanıt aramaya başladı.

• 31 Mayıs 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
1 Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Instagram ve Facebook’ta hesaplarınızı onaylayın mesajı sonrası kullanıcılar arama motorlarına yöneldi. Uyarıyla karşılaşanlar söz konusu durumun dolandırıcı olup olmasına yönelik sorgulama yapıyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparken karşılaştıkları "Instagram, Facebook hesaplarınızı onaylayın" uyarısının ardından mesajın bazen 1 gün sonra kaybolmasıyla karşı karşıya kalmaktadır.

2 INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARINIZI ONAYLAYIN UYARISI NE DEMEK

INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARINIZI ONAYLAYIN UYARISI NE DEMEK?

Facebook ve Instagram’da karşılaşılan “hesaplarınızı onaylayın” mesajı aslında bir hata değildir. Facebook'ta ya da Instagram’da görülen "hesaplarınızı onaylayın" mesajı kullanıcıların hesaplarının doğrulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu mesaj, kullanıcının hesap bilgilerinin doğrulanmadığı veya eksik olduğu durumlarda gösterilir.

3 Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Facebook ve Instagram, kullanıcı güvenliğini artırmak ve sahte hesapları azaltmak için hesap onaylama süreçlerini kullanır. Bu süreçler, hesapların doğrulanması ve kullanıcıların kimliklerinin gerçek olduğunun teyit edilmesi amacıyla yapılır.

4 Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Güvenlik: Hesap onaylama, hesap güvenliğini artırmak ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Sahte Hesapları Engelleme: Sahte hesapların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için hesapların doğrulanması gereklidir. Kullanıcı Güveni: Onaylı hesaplar, takipçilerine güven verir ve daha profesyonel görünür.

5 INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARINIZI ONAYLAYIN HATASI ÇÖZÜMÜ

INSTAGRAM VE FACEBOOK HESAPLARINIZI ONAYLAYIN HATASI ÇÖZÜMÜ

“Başla”ya tıkla > Kişisel verilerini bu hesaplar arasında kullanmaya devam etmek istiyor musun? sorusunun aşağısında hesaplarınız listelenecektir. “Hesaplar arasında verileri kullanı” işaretleyip ileri butonuna tıklayın. Daha sonra Kişisel verilerini bu hesaplar arasında kullanmamızı onayla bölümünün en altından “Onayla”ya tıklayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız tekrar aktif hale gelecektir.

6 Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Bu işlemi Facebook ve Instagram hesaplarını aynı anda kullanman için bir onaydır. Verilerini bu hesaplar arasında birleştirerek kullanman için bunu onaylaman gerekiyor. Eğer bu hesapların arasında verileri kullanmak istemiyorsan Hesapların Yönet bölümüne girerek hesaplarınızı kaldırabilirsiniz. Farklı ürünlerdeki özelliklere kolayca erişebilmen için verilerini Meta merkezi her iki hesabınızda da kullanacaktır. Hesaplar Merkezi’nden istediğin zaman hesaplarını ekleyebilir veya ayırabilirsin.