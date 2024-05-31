Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek? Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü

Bu işlemi Facebook ve Instagram hesaplarını aynı anda kullanman için bir onaydır. Verilerini bu hesaplar arasında birleştirerek kullanman için bunu onaylaman gerekiyor. Eğer bu hesapların arasında verileri kullanmak istemiyorsan Hesapların Yönet bölümüne girerek hesaplarınızı kaldırabilirsiniz. Farklı ürünlerdeki özelliklere kolayca erişebilmen için verilerini Meta merkezi her iki hesabınızda da kullanacaktır. Hesaplar Merkezi’nden istediğin zaman hesaplarını ekleyebilir veya ayırabilirsin.