Instagram hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, Facebook hesaplarınızı onaylayın ne demek? Instagram Facebook hesaplarınızı onaylayın sorunu çözümü
Instagram ve Facebook kullanıcısı hesaplarına giriş yaptıklarında "Hesaplarınızı onaylayın. Bölgendeki yasaların bir parçası olarak hesaplar merkezinde bulunan Facebook ve Instagram hesaplarındaki kişisel verilerini kullanmamızı onaylaman gerekecek" uyarısıyla karşılaştı. Uyasıyla karşılaşanlar Instagram ve Facebook hesaplarınızı onaylayın uyarısı nedir, ne demek? Sorularına yanıt aramaya başladı.
• 31 Mayıs 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 13:59 • Son Güncelleme: