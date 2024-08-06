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GündemInstagram açılacak mı? Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi
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Instagram açılacak mı? Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişim engeli getirdiği Instagram dün bir kez daha Türk yetkililerle görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve İletişim Başkanlığı yetkilileri ile Instagram Londra ve Türkiye temsilcilerinin online katıldığı toplantı sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, “Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise Instagram'a katalog suçları engeliyle ilgili, "Herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, internette suç işlenmesi konusunda devlet üstüne düşeni yapmak durumunda. Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı" dedi.

• 06 Ağustos 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Instagram açılacak mı Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünkü kritik toplantıya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Uraloğlu açıklamasında, katalog suçlar çerçevesinde, uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

2Instagram açılacak mı Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

“Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz”

3ALGORİTMA SAVUNMASI

ALGORİTMA SAVUNMASI

Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.

4Instagram açılacak mı Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

META’ya, katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusundaki tutumunun kabul edilemez olduğu mesajı bir kez daha açıkça ifade edildi. META ise ABD’nin Hamas’ı terör örgütü kabul ettiğini, bu çerçevede paylaşımların algoritmalarla engellendiği savunmasını yaptı.

5İÇERİK LİSTESİ VERİLDİ

İÇERİK LİSTESİ VERİLDİ

Uraloğlu başkanlığındaki heyet ise örnekleri sıralayarak Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda META’nın PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtildi. Türkiye’nin platformdan kaldırılması istediği içerik listesi de şirkete ayrıca sunuldu. Görüşmede terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

6İŞTE O SUÇLAR

İŞTE O SUÇLAR

BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Bunlar ‘intihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ olarak sıralanıyor.

7‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

META’dan dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.

8‘TAM İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMADIK’

‘TAM İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMADIK’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğ-lu, “Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını dü-şünmüyoruz” diye konuştu

9‘ZARAR TÜRK EKONOMİSİNİN DEĞİL SOSYAL MEDYA UYGULAMASININ’

‘ZARAR TÜRK EKONOMİSİNİN DEĞİL SOSYAL MEDYA UYGULAMASININ’

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Instagram’a gelen erişim engelinin e-ticarete olan etkisini değerlendirdi.

10Instagram açılacak mı Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

E- ticaret pazar yerlerine yapılan yönlendirmeler ve reklamlarla birlikte sosyal medyanın e-ticarette önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Çevikoğlu, “Evet, reklam ve e-ticarete ya da doğrudan bu uygulama üzerinden yapılan ticarette kısmi düşüş yaşanacak. Burada ciddi bir influencer geliri ve reklam geliri oluşuyor.

11Instagram açılacak mı Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi

Ancak bu diğer platformlara kayabileceği gibi vatandaşlar bir şekilde yine e-ticaret alışverişlerine de devam edecektir. Yani ortada bir zarar varsa o da Türk ekonomisinin değil sosyal medya uygulamasının olacaktır”