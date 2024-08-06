Instagram açılacak mı? Liste verildi, uygulama yöneticilerinden algoritma savunması geldi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişim engeli getirdiği Instagram dün bir kez daha Türk yetkililerle görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve İletişim Başkanlığı yetkilileri ile Instagram Londra ve Türkiye temsilcilerinin online katıldığı toplantı sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, “Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise Instagram'a katalog suçları engeliyle ilgili, "Herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, internette suç işlenmesi konusunda devlet üstüne düşeni yapmak durumunda. Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı" dedi.
• 06 Ağustos 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 09:32 • Son Güncelleme: