İnsanlık tarihini değiştiren keşif Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı! Ölülerini bile süslüyorlardı: 14 bin yıllık sır açığa çıktı

7

"Bu yıl bulunan boncuklar, karbon-14 yöntemine göre 7. arkeolojik seviyede yer alıyor. Bu tabaka yaklaşık milattan önce 11 bin yılına denk geliyor. Günümüzden itibaren hesapladığımızda 13 bin yıllık bir döneme ait olduklarını söyleyebiliriz. Kazılarda aşağı doğru indikçe daha eski dönemlere ulaşıyoruz."