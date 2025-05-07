İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor! İslam tarihine ışık tutuyor
Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği, İslam tarihine ışık tutan, 1100'lü yıllarda yazılan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin 'Tarihu Meyyafarikin ve Amid' isimli kitabının bilinen 3 cildinden biri olan ve Londra'daki British Museum'da muhafaza edilen orijinal eserin iadesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Müdürlük de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazdı.
• 07 Mayıs 2025 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2025 - 12:51 • Son Güncelleme: