İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor! İslam tarihine ışık tutuyor

Bu kitapla beraber Mardin'e getirilmesini istediğimiz ve bu yönde çaba sarf ettiğimiz 1,5 milyon kitap var. Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'a götürerek yeni bir medeniyet kurduğu süreçte Mardin medreseleri ürünü 1,5 milyon kitap götürmüştü. Bu kitaplar, Mardin'e geldiği zaman dünyanın en önemli ve en büyük el yazmalı eserler kütüphanesi kurulma süreci de başlamış olacaktır" dedi.