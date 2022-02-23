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MagazinVicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!
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• 23 Şubat 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:

Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!

İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, Dubai'de Türk sevgilisi Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisi önünde diz çökerken dudak dudağa oldukları pozu paylaşan seksi yıldız, "Sonsuza kadar" notuyla evlilik teklifine ‘’Evet'' dediğini paylaştı. Türk sevgili evlilik teklifi için gecelik 2 bin Sterlin (38 bin TL) masraf yaptı.

• 23 Şubat 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:
1Vicky Pattisona Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazandan evlilik teklifi
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İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran ünlü şov yıldızı Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 29 yaşındaki Türk Ercan Ramazan’la birlikte.

Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Vicky Pattinson, Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldığını ve nişanlandıklarını açıkladı.

2Vicky Pattisona Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazandan evlilik teklifi

34 yaşındaki eski Geordie Shore yıldızı Salı günü Instagram'da yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki Türk erkek arkadaşının evlilik teklifi ettiği anları paylaştı.

3Vicky Pattisona Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazandan evlilik teklifi

Türk sevgilisiyle Dubai’de tatilde olan Vicky, sevgilisinin parmağına taktığı göz alıcı tektaşının fotoğrafını da Instagram’dan paylaştı.

4Vicky Pattisona Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazandan evlilik teklifi

Vicky, paylaştığı fotoğrafa, 'Seni seçiyorum ve ara vermeden seni seçmeye tekrar tekrar devam edeceğim. Şüphesiz, bir kalp atışıyla... Her zaman sen olacaksın. Sonsuza kadar" notunu düştü.

5Vicky Pattisona Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazandan evlilik teklifi

İngiliz basınında yer alan habere göre Ercan Ramazan, özel gece için kesenin ağzını açarak 2 bin Sterlin (38 bin TL) masraf yaptı.

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Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!

Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!

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