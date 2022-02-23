• 23 Şubat 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:
Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!
İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, Dubai'de Türk sevgilisi Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisi önünde diz çökerken dudak dudağa oldukları pozu paylaşan seksi yıldız, "Sonsuza kadar" notuyla evlilik teklifine ‘’Evet'' dediğini paylaştı. Türk sevgili evlilik teklifi için gecelik 2 bin Sterlin (38 bin TL) masraf yaptı.
• 23 Şubat 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:
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İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran ünlü şov yıldızı Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 29 yaşındaki Türk Ercan Ramazan’la birlikte.
Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Vicky Pattinson, Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldığını ve nişanlandıklarını açıkladı.
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