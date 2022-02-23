Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!

İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran ünlü şov yıldızı Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 29 yaşındaki Türk Ercan Ramazan’la birlikte.



Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Vicky Pattinson, Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldığını ve nişanlandıklarını açıkladı.