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Gündemİngiliz turistin kalbi İstanbul'da yok oldu! Londra basınında tuhaf iddia!
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İngiliz turistin kalbi İstanbul'da yok oldu! Londra basınında tuhaf iddia!

İngiliz basınındaki haberlere göre eşi Luke ve iki çocuğu ile Türkiye’ye gelen 28 yaşındaki Beth Martin, “esrarengiz biçimde hayatını kaybetti.” “Martin’in kalbinin İngiltere’deki otopside yerinde bulunamadığı” belirtilerek durumdan Türkiye’deki hastane sorumlu tutuldu.

• 24 Mayıs 2025 - 08:04 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2025 - 08:04 • Son Güncelleme:
1İngiliz turistin kalbi İstanbulda yok oldu Londra basınında tuhaf iddia

Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz turist Beth Martin’in kalbinin İngiltere’deki otopside “yerinde bulunamadığı” haberleri İngiliz basınında tuhaf iddialarla aktarıldı.

2İngiliz turistin kalbi İstanbulda yok oldu Londra basınında tuhaf iddia

Kadının eşi, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda, eşinin kendisine gösterilmediğini, hastane masrafları için yüksek miktarda ödemeler yapmaya zorlandığını öne sürdü. The Sun’daki haberde Martin’in bir arkadaşının “Kalbini çaldılar, yaşananlar hakkında yalan söylediler” ifadesine yer verildi. Aileye yardım amacıyla bir bağış sayfası oluşturuldu. Türkiye’de dava açmak için para toplanacağı belirtildi.

3Zehirlenme şüphesi

Zehirlenme şüphesi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Martin’in İstanbul’a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı, mide bulantısı ve kusma şikayetinin olduğu ve otelde durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisi verildi. Açıklamada şunları kaydedildi: “Crohn adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya ‘toksik hepatit’ ve ‘septik şok’ tanıları konulmuştur. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, ‘çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması’ nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Martin’in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına ‘adli vaka’ olarak geçmiştir.”

4Klasik otopsi kararı

Klasik otopsi kararı

Adli vaka prosedürü ve eşinin talebi doğrultusunda hastanede kesi yapılmadan ön otopsi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada “Ön otopsideki bulgularla, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.”

5Raporla birlikte gönderilecek

Raporla birlikte gönderilecek

İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından Milliyet’e bilgi veren İstanbul Adli Tıp Kurumu yetkilileri ise İngiliz turistin kalbinin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesinin sürdüğünü ve gıda zehirlenmesi veya kalp krizi sonucu gerçekleşen ölümün nedenin kesin tespiti için inceleme yapıldığını belirtti. Bir hafta içinde yazılacak ölüm nedeni raporu ile birlikte kalbin İngiltere’ye gönderilerek aile yakınlarına teslim edileceği ifade edildi.

6Rutin uygulama

Rutin uygulama

Milliyet’in bilgi aldığı yetkili bu uygulamanın genç ölüm vakalarında dünya genelinde uygulanan rutin bir uygulama olduğunu kaydetti.

7İngiliz turistin kalbi İstanbulda yok oldu Londra basınında tuhaf iddia

Konuyla ilgili ailenin bilgilendirilmesinin ise kendilerinin anlık bilgi sunduğu savcılığın sorumluluğunda olduğu ifade edildi.