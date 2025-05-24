İngiliz turistin kalbi İstanbul'da yok oldu! Londra basınında tuhaf iddia!

Zehirlenme şüphesi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Martin’in İstanbul’a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı, mide bulantısı ve kusma şikayetinin olduğu ve otelde durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisi verildi. Açıklamada şunları kaydedildi: “Crohn adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya ‘toksik hepatit’ ve ‘septik şok’ tanıları konulmuştur. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, ‘çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması’ nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Martin’in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına ‘adli vaka’ olarak geçmiştir.”