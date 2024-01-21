İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda! Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİ'den ilk mesaj geldi

GEZERAVCI'DAN ISS'DE İLK MESAJ

Uzay İstasyonu'ndaki karşılama töreninde konuşan Alper Gezeravcı, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!" dedi.