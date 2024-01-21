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Gündemİlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda! Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİ'den ilk mesaj geldi
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda! Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİ'den ilk mesaj geldi

Türkiye, 18 Ocak’ta başlayan uzay macerasında, dün yine tarihi bir ana tanıklık etti. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Dragon kapsülü, 36 saatlik uçuşun ardından dün 13.47’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Ekibi, uzay istasyonunda bulunan astronot ve kozmonotlar karşıladı. Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti.

• 21 Ocak 2024 - 08:40 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2024 - 08:40 • Son Güncelleme:
1İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Türkiye’nin uzay yolculuğunda dün önemli bir adım daha gerçekleşti. Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Dragon kapsülü, 36 saatlik uçuşun ardından dün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlendi. Gezeravcı ile birlikte dört kişilik ekip, kapsülden istasyona geçişlerinde buradaki yedi astronot tarafından törenle karşılandı.

2İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk’e, vatanı korumak için can veren şehitlere, kendisine bu imkânı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine şükranlarını sundu. Bu tarihi anlar Türkiye’nin dört bir köşesinde meydanlardan büyük bir heyecanla takip edildi.

3İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dün ilk olarak, uzay aracının saat 12.27’de ISS’e kenetlenmesinin beklendiğini duyurdu. Ancak kenetlenme saati daha sonra 13.45 olarak güncellendi. Hassas planlama ve hesaplamalar ile gerçekleştirilen kenetlenme süreci Türkiye saati ile 13.47’de tamamlandı.

4OKYANUS ÜZERİNDE

OKYANUS ÜZERİNDE

Saatte 17.500 mil hızla uçan iki uzay aracı, Dragon’un kalkışından 36 saat sonra Güney Pasifik Okyanusu üzerindeyken birbirine kenetlendi ve saatte 262 mil hızla birlikte uçmaya başladı.

5610. KİŞİ OLDU

610. KİŞİ OLDU

Gezeravcı ve beraberindeki İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli astronotların yer aldığı ekip, istasyona geçişlerini sağlayacak körüğün basıncının ayarlanması ve kıyafetlerini değiştirmelerinin ardından, 14 gün boyunca kendilerine ev sahipliği yapacak ISS’e geçti. ISS’de ilk kez aynı anda görev yapacak olan dört Avrupalı astronot törenle karşılandı. Gezeravcı’ya uzaya çıkan 610. kişi olduğuna dair bir rozet takıldı.

6GEZERAVCIDAN ISSDE İLK MESAJ

GEZERAVCI'DAN ISS'DE İLK MESAJ

Uzay İstasyonu'ndaki karşılama töreninde konuşan Alper Gezeravcı, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!" dedi.

7TÜRKİYE EKRANLARA KİLİTLENDİ

TÜRKİYE EKRANLARA KİLİTLENDİ

Uzay aracının ISS’e kenetlenmesi, evlerdeki televizyonlardan, bilgisayarlardan, cep telefonlarından izlendiği gibi Ankara’da Kızılay Meydanı, İstanbul’da ise Taksim Meydanı’nda kurulan planetaryumlardan da takip edildi. Vatandaşlar, buradaki görevliler tarafından bilgilendirildi. Kenetlenme anı alkışlarla kutlandı.

8İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Gezeravcı’nın memleketi Mersin’in Silifke ilçesinde de yakınları ve komşuları da o anları televizyondan takip etti. Alper Gezeravcı’nın amcası Eşref Gezeravcı, halası Fatma Gezeravcı Deniz’in aralarında olduğu yakınları, evlerinden kapsülün istasyona ulaşmasını heyecanla izledi.

914 GÜNDE 13 BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPACAK

14 GÜNDE 13 BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPACAK

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ’de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Bu deneylerin, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda olduğu bildirildi.

10İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt da daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Astronotlar, görevin tamamlanmasının ardından yine Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

11İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

UUİ’deki 7 astronot ve kozmonot, Axiom-3 ekibini kapıda sarılarak karşıladı. Gezeravcı karşılama töreni sırasında, “Bizi kapıda karşıladığınız için teşekkür ederiz” diyerek espri yaptı.

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DRAGON 4 ADIMDA KENETLENDİ

1- Motorlarını ateşleyerek rotasında ince ayar yaptı.

2- Ayardan sonra istasyona doğru 2 saat süren yolculuk yaptı.

3- Saat 13.42’de istasyona kenetlendi.

13İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

4- İstasyona ulaşınca 45 dakika basıncın eşitlemesini bekledi.

* Kapsül, Dünya yüzeyinin 420 km üzerinde birkaç kez motorlarını ateşleyerek rotasında ince ayarlar yaptı.

* Düzeltme manevralarından sonra UUİ’ye yolculuk 2 saat kadar daha sürdü.

* UUİ mürettebatının yönettiği yakalama hamlesinin ardından Dragon’un UUİ’ye otomatik kenetlenme süreci başladı.

14İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

* Kenetlenmeden sonra iki aracın basınçlarının eşitlenmesi için yaklaşık 45 dakika beklendi. Dragon’un kapakları TSİ 15:30’da açıldı ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı UUİ’ye süzülerek geçti.

15İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonunda Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİden ilk mesaj geldi

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 4 aşamada kenetlendi.