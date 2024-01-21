İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda! Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti, UUİ'den ilk mesaj geldi
Türkiye, 18 Ocak’ta başlayan uzay macerasında, dün yine tarihi bir ana tanıklık etti. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Dragon kapsülü, 36 saatlik uçuşun ardından dün 13.47’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Ekibi, uzay istasyonunda bulunan astronot ve kozmonotlar karşıladı. Tüm Türkiye tarihi anlara tanıklık etti.
• 21 Ocak 2024 - 08:40 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2024 - 08:40 • Son Güncelleme: