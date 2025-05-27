İlk kez düzenlendi, binlerce vatandaş akın etti! Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler yoğun ilgi gördü

"Hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, yaptığı açıklamada, fuarın sadece bir sergi değil, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik önemli bir sosyal proje olduğunu söyledi. Çetin, "Bu fuar, Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. İşyurtlarımız, hükümlü ve tutukluların sosyal hayata kazandırılmalarını hedefleyen, üretim ve eğitim odaklı en önemli sosyal projelerden biridir. Sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve meslek edindirme sahasıdır. Bu yönüyle işyurtlarımız, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer oluşturmaktadır" diye konuştu.