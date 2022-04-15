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Trabzonsporİki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
HaberlerTrabzonspor Haberleri İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
• 15 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:

İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor, sezon sonunda İnter'den ayrılması kesinleşen dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya geldi. İşte o haberin ayrıntıları...

• 15 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
1İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...
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İtalyan medyasına göre, İnter’den sezon sonu ayrılması beklenen Şilili yıldız için Galatasaray ve Trabzonspor da devrede.

2İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...

Şilili yıldız Alexis Sanchez milli formayla 146 maçta görev aldı. 33 yaşındaki hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 48 kez fileleri havalandırdı.

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Sezon sonu İnter'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Alexis Sanchez'in yolu Süper Lig'e düşebilir... Çizme basınında yer alan habere göre Trabzonspor ve Galatasaray Alexis Sanchez'i yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.

4İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...

33 yaşındaki Şilili hücum oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üretti.

5İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Fırtına'nın gelecek sezon Avrupa'da olması bu transferin gerçekleşmesi için Bordo-Mavililer'in elini güçlendiriyor. Galatasaray'da ise belirsizlik hala devam ediyor.

6İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...

Başkanlık seçimlerine hazırlanan Aslan'ın transfer politikasında nasıl bir yol izleyeceği yeni başkan ve yönetimin gelişiyle de farklılık kazanacak. Galatasaray'da yeni başkan 30 Nisan'da belli olacak.

7İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde Bonservisi elinde olunca...

 

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