• 15 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
İki dev dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Bonservisi elinde olunca...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor, sezon sonunda İnter'den ayrılması kesinleşen dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya geldi. İşte o haberin ayrıntıları...
• 15 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
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İtalyan medyasına göre, İnter’den sezon sonu ayrılması beklenen Şilili yıldız için Galatasaray ve Trabzonspor da devrede.
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Şilili yıldız Alexis Sanchez milli formayla 146 maçta görev aldı. 33 yaşındaki hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 48 kez fileleri havalandırdı.
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Sezon sonu İnter'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Alexis Sanchez'in yolu Süper Lig'e düşebilir... Çizme basınında yer alan habere göre Trabzonspor ve Galatasaray Alexis Sanchez'i yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.
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