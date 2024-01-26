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Gündemİhtiyati tedbir nedir? Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu? Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması
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İhtiyati tedbir nedir? Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu? Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Söz konusu kararın ardından “İhtiyati tedbir nedir? Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, Gazze’de ihtiyati tedbir kararı alınınca ne olur, uluslararası adalet divanı kararları bağlayıcı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Lahey İsrail davası sonucu ne oldu?

• 26 Ocak 2024 - 17:31 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 17:31 • Son Güncelleme:
1İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davanın düşürülmesi talebini reddetti. Peki, İhtiyati tedbir nedir? Uluslararası adalet divanı kararları bağlayıcı mı?

2Lahey İsrail davası sonucu ne oldu

Lahey İsrail davası sonucu ne oldu?

Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

3İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Uluslararası Adalet Divanı "Gazze'de yaşanan insani trajedinin farkındayız. Can kayıplarından derin endişe duyuyoruz. İsrail'in, "dosyanın reddi" talebini reddediyoruz. İsrail'e soykırım davası görülecek" dedi.

4Uluslararası adalet divanı kararları bağlayıcı mı

Uluslararası adalet divanı kararları bağlayıcı mı?

Güney Afrika’nın, "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararın gelmesini önlemek" amacıyla Divan’dan talep ettiği ihtiyati tedbirlerin kabul edilmesi durumunda, bu karar İsrail için bağlayıcı olurken davanın esasına ilişkin sürecin uzun yıllar alması bekleniyor.

5İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Divan Şartı'nın 59. maddesi uyarınca UAD'nin aldığı kararlar, taraflar için bağlayıcı durumda iken üçüncü ülkeler için kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Divan, hükmettiği kararları BM’nin ilgili kurumlarına da tebliğ ediyor ve İsrail, Divan'ın muhtemel tedbir kararına uymazsa bu durumda Güney Afrika konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak Divan kararının uygulanması için harekete geçilmesini talep edebiliyor.

6İhtiyati tedbir nedir, tedbir kararı ne anlama geliyor

İhtiyati tedbir nedir, tedbir kararı ne anlama geliyor?

Bir konuda, bir yargılama öncesi mahkemece alınan önlem. Divan’ın bugün verdiği karar, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemler anlamına geliyor.

7İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Divan, tedbir taleplerine ilişkin yaptığı incelemede Güney Afrika’nın “makul” gerekçeler sunmasını yeterli bulurken, Gazze’de soykırımın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin incelemesini davanın esasına ilişkin safhada gerçekleştirecek.

8İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Divan’ın ihtiyati tedbirler konusunda, soykırımın işlendiğine ilişkin “kesin” sonuçlar istemeyip “makul” gerekçeleri yeterli bulması sebebiyle Güney Afrika’nın talepleri doğrultusunda karar vermesi daha muhtemel.

9İhtiyati tedbir nedir Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması

Divan, Güney Afrika’nın tüm taleplerini kabul etmese de İsrail’in Gazze'deki askeri operasyonlarında uluslararası hukuku kurallarının gözetilmesi için gerekli tedbirleri almasına ve özellikle yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına ilişkin tedbirler hükmetmesi bekleniyor.