İhtiyati tedbir nedir? Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, İsrail ihtiyati tedbir kararı ne oldu? Lahey Adalet Divanı İsrail açıklaması
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Söz konusu kararın ardından “İhtiyati tedbir nedir? Hukukta ihtiyati tedbir ne demek, Gazze’de ihtiyati tedbir kararı alınınca ne olur, uluslararası adalet divanı kararları bağlayıcı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Lahey İsrail davası sonucu ne oldu?
• 26 Ocak 2024 - 17:31 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 17:31 • Son Güncelleme: