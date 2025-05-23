Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı! Her şey hayvanları için yem ararken başladı
Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı. Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti. Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu: "Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi'' dedi.
AA
• 23 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme: