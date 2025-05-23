Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı! Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."