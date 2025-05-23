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Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı! Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı. Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti. Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu: "Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi'' dedi.

AA
• 23 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Aşağı Çarıkçı köyünde yaşayan Serhat Sağlam, üniversite eğitiminin ardından döndüğü köyünde hayvancılık yapmaya başladı.

2Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Bir süre sonra hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için arayışa giren Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı mera ıslah çalışmaları üzerine köyünde kiraya verilen 228 dönümlük taşlık araziyi 2018 yılında kiraladı.

3Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti.

4Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Düzenli olarak sulama ve bakım çalışması yapan Sağlam, 7 yıllık çalışması sonucu üretime başladı ve atıl araziyi tarıma kazandırdı.

5Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2018 yılında kiralanan arazide yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

6Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Çalışmalar sonrası arazide tarıma başlandığını ifade eden Tingiş, "2018-2025 yıllarında burada taş toplama, gübreleme ve rüzgar perdelemesi dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmiş.

7Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Üreticilerimizin üretmeleri lazım, ürettiklerini hayvanlarına tükettirmeleri lazım. Biz güçlü Türkiye için güçlü tarım ve hayvancılığı önemsiyoruz. Üreticilerimizin üretmeleri için de gerekli yardım ve destekleri sağlıyoruz." dedi.

8Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Serhat Sağlam da tamamen kendi iş gücüyle araziyi tarıma kazandırdığını söyledi.Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

9Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

"Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık.

10Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."

11Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Arazinin çok taşlık olduğunu vurgulayan Sağlam, "228 dönüm araziden 1500 kamyon taş topladık ve dışarıya çıkardık.

12Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Ciddi bir rüzgar erozyonu var, ona karşı da 30 metre aralıklarla ağaç perdeleri oluşturduk. Vahşi sulama, çoraklaştıran sulamadır. Biz onu tercih etmedik, yağmur sulama sistemiyle, hem sondaj hem de Aras Nehri'ne bağlı kanallardan aldığımız suyu, elektrik enerjisi harcayarak kullanıyoruz.

13Iğdırlı çiftçi yapılamaz denileni yaptı Her şey hayvanları için yem ararken başladı

Burası benim vatanım, doğduğum, büyüdüğüm topraklar. Dedem, babam bu topraklarda ektiler, biçtiler, tecrübelerini bize aktardılar. Ben üçüncü nesil olarak vatanıma, bu topraklara hizmet etmekten onur, kıvanç duyuyorum." diye konuştu.