Iğdır'da bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu! Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

İş yerini 30 yıldır bir daha satış yapmak için açmadığını ifade eden Yenigün, "Babam ticarete atılmış, bakkal sonra manifatura daha sonra ihtiyaca göre ne varsa satmaya başlamış. Bölgede dağ köylerinden gelen müşterinin her ihtiyacına göre hırdavat, tekstil, tuhafiye ve benzeri ürünleri satmaya başladık." dedi.



Gaziler köyünün eskiden "nahiye" olduğunu ve 30 köyün buraya bağlı olduğunu aktaran Yenigün, köyün konumu gereği de eskiden bölgedeki bütün civar köylerde yaşayanların sürekli kendilerine gelip alışveriş yaptıklarını belirtti.