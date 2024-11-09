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Iğdır'da bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu! Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

Iğdır'ın bir dağ köyünde 84 yıl önce açılan bakkaldan, vefat eden babasının hatırasını saklı tutmak için oğlu tarafından 30 yıldır satış yapılmıyor.

AA
• 09 Kasım 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Kasım 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
1Iğdırda bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde 13 çocuk babası Nazar Ali Yenigün, askerlik dönüşü 1940'ta önce bakkal sonra farklı işlere çevirdiği iş yerini oğlu 60 yaşındaki Çetin Yenigün ile 1993'e kadar işletti.

Yenigün, 1940 yılında askerden dönen babasının kurduğu işletmeden son 30 yıldır hiçbir malzeme satmadığını söyledi.

2Iğdırda bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

Köyde bakkal olarak açılan işletmenin sonraları manifaturaya çevrildiğini ve 84 yıl bölge köylere hizmet verdiğini dile getiren Yenigün, 1993'te babasının vefatının ardından burasını kapattığını anlattı.

İş yerinin kilidini son olarak AA ekibi için açan Yenigün, ömrü yettiği sürece bu hatırayı devam ettireceğini anlattı.

3İHTİYACA GÖRE NE VARSA SATMAYA BAŞLAMIŞ

"İHTİYACA GÖRE NE VARSA SATMAYA BAŞLAMIŞ"

Yenigün'ün 30 yıldır muhafaza ettiği iş yerinde dönemin gazetelerinden ayakkabıya, okul önlüğünden takım elbiseye, saatlerden çoraplara kadar birçok ürün bulunuyor.

4Iğdırda bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

İş yerini 30 yıldır bir daha satış yapmak için açmadığını ifade eden Yenigün, "Babam ticarete atılmış, bakkal sonra manifatura daha sonra ihtiyaca göre ne varsa satmaya başlamış. Bölgede dağ köylerinden gelen müşterinin her ihtiyacına göre hırdavat, tekstil, tuhafiye ve benzeri ürünleri satmaya başladık." dedi.

Gaziler köyünün eskiden "nahiye" olduğunu ve 30 köyün buraya bağlı olduğunu aktaran Yenigün, köyün konumu gereği de eskiden bölgedeki bütün civar köylerde yaşayanların sürekli kendilerine gelip alışveriş yaptıklarını belirtti.

5Iğdırda bu bakkalda 30 yıldır zaman durdu Babasının vefat ettiği günden beri dükkanda satış yapmıyor

Baba hatırası iş yerinin kendilerinde ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Yenigün, "Babam rahmetli olduktan sonra dükkanı alışverişe kapattım ve eşyalara da dokunmadım, satış yapmadım. Babamın hatırası olarak saklıyorum. Ara sıra açıp eskileri yad ediyorum." ifadelerini kullandı.