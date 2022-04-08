Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Endonezya takımı Cilegon ile adı sık sık anılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. İspanya basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu sezon sonunda MLS'e gidiyor...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil henüz affedilmedi. Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle ilgili başkan Ali Koç net konuştu. Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. İki futbolcunun hangi gerekçelerle kadro dışı bırakıldığına dair bilgi verilmezken Almanya'dan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmanın kadro dışı kararında büyük etken olduğunu iddia etmişti. Haberde, Konyaspr'la oynanan maçta Mesut Özil'in soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler edip kramponlarını yere fırlattığı ve bu davranışın da kadro dışı ile cezalandırıldığı ifade edilmişti.
"Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor.
Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey. Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber."
"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek.
Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."
İngiltere'den Hull Daily Mail, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in sezon sonunda Hull City'ye transfer olabileceğini iddia etti. Haberde Acun Ilıcalı'nın Özil konusunda bir hamle yapabileceği aktarıldı. Mesut Özil'in de kadro dışı kararının ardından takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.
Mesut Özil ile ilgili Alman ve İngiliz basının ardından İspanyol medyası da bir transfer iddiasında bulundu. Daha önce Almanya'dan Bild, bazı MLS takımlarının Mesut Özil ile ilgilendiğini iddia etmişti. İngiltere'den Hull Daily Mail ise Hull City'nin Mesut Özil ile ilgili bir hamle yapabileceğini iddia etmişti.
Son olarak İspanya'dan AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti. Haberde "İddia edildiği üzere Hull City'nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.