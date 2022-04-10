Hücreleri yeniliyor, iltihabı söküp atıyor! Boğaz ağrısını anında kesiyor, günde 1 bir bardak öğün aralarında...

“Oksidatif stres” enflamasyon artışına da neden olmaktadır. Bu da insülin direnci, diyabet gelişiminde önemli bir mekanizmadır. Yapılan çalışmalarda sumağın içerdiği yüksek antioksidan sayesinde prediyabet, diyabet durumlarında tedaviye destek olduğu, kan şekeri dengelenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Prediyabet yani insülin direnci ülkemizde her iki kişiden birinin sağlık sorunudur. Bu nedenle sumak hepimizin sofrasında yer almalı.