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Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 1 Ağustos itibarıyla paylaşılmaya başlandı. Yazın son ayı olan Gregoryen Takvimi'ne göre de yılın 8. ayı olan Ağustos Yunanca ávgustos αύγουστος “Rumi takvimin altıncı ayı” sözcüğünden gelir. Bu sözcük Augustus “1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı” özel isminden alıntıdır. Bu özel isim Latince augere “artmak, büyümek, yücelmek” fiilinden türetilmiştir. Birçok kişi yeni ayın gelmesini güzel sözlerle karşılamak için arama motorlarına yöneldi. İşte ağustos ayı ile ilgili anlamlı sözler ve hoş geldin mesajları 2024…

• 01 Ağustos 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 01 Ağustos 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yeni bir ay başladı. Ağustos ayı ile ilgili sözler ve mesajlar da günün anlam ve önemine istinaden sorgulanıyor. Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos ayında 31 gün vardır. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü zamana denk geldiği için, bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiştir. Augustus bu aya adını vermeden önce Ağustos ayı, Mart ayı ile başlayan Roma takviminin altıncı ayı olduğu için, Latince "Sextilis" olarak adlandırılmaktaydı.

2Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları

Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları

"Hoş geldin Ağustos! Yazın en güzel ayı, sıcacık günlerin tadını çıkaralım. Herkese mutlu ve huzurlu bir ay diliyorum!"

"Ağustos ayının getirdiği güneş ışığı ve sıcaklıkla tüm dertlerimiz eriyip gitsin. Bu ayın her günü neşe ve huzurla dolsun!"

3Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Ağustos, yazın son melodisi. Bu melodiyle dans edin, eğlenin ve güzel anılar biriktirin."

"Ağustos'un sıcaklığı ve güneşi, tüm karanlıkları aydınlatsın. Bu ayda hayatınıza mutluluk ve enerji katın."

4Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Hoş geldin Ağustos! Umutların, yeni başlangıçların ve güzel anıların ayı. Herkese mutlu bir Ağustos ayı diliyorum!"

"Ağustos'un sıcağıyla ısınan kalplerimizle, sevgiyi ve mutluluğu daha da çoğaltalım. Bu ay hepimize huzur ve neşe getirsin!"

5Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Ağustos ayı, yazın sonu ama aynı zamanda yeni umutların da başlangıcıdır. Herkese sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ay diliyorum."

"Yeni ay, yeni umutlar! Ağustos, bize yeni maceralar ve güzel anılar getirsin. Herkese harika bir ay dilerim!"

6Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Ağustos ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkaralım! Hepimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ay diliyorum."

"Ağustos ayı, yazın son tatlı tebessümü. Bu ayı sevdiklerinizle dolu dolu geçirmenizi dilerim. Hoş geldin Ağustos!"

7Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Ağustos'un sıcağıyla, kalplerimizi de ısıtalım. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzur dolu bir ay dilerim. Mutlu Ağustoslar!"

8Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

"Ağustos, yazın son demleri, tatilin ve güneşin tadını çıkarma zamanı! Herkese güzel anılar biriktireceği bir ay diliyorum."