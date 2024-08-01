Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı
Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 1 Ağustos itibarıyla paylaşılmaya başlandı. Yazın son ayı olan Gregoryen Takvimi'ne göre de yılın 8. ayı olan Ağustos Yunanca ávgustos αύγουστος “Rumi takvimin altıncı ayı” sözcüğünden gelir. Bu sözcük Augustus “1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı” özel isminden alıntıdır. Bu özel isim Latince augere “artmak, büyümek, yücelmek” fiilinden türetilmiştir. Birçok kişi yeni ayın gelmesini güzel sözlerle karşılamak için arama motorlarına yöneldi. İşte ağustos ayı ile ilgili anlamlı sözler ve hoş geldin mesajları 2024…
• 01 Ağustos 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 01 Ağustos 2024 - 09:50 • Son Güncelleme: