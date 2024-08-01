Hoş Geldin Ağustos Ayı Sözleri ve Mesajları > Farklı, anlamlı, resimli ağustos ayı sözleri ile 1 Ağustos mesajı

1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yeni bir ay başladı. Ağustos ayı ile ilgili sözler ve mesajlar da günün anlam ve önemine istinaden sorgulanıyor. Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos ayında 31 gün vardır. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü zamana denk geldiği için, bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiştir. Augustus bu aya adını vermeden önce Ağustos ayı, Mart ayı ile başlayan Roma takviminin altıncı ayı olduğu için, Latince "Sextilis" olarak adlandırılmaktaydı.