Hobiyle başladı, tutkuya dönüştü! Evinin bahçesini onlarla doldurdu

“Siyah beyaz tüyleriyle yeşil bahçede görsel şölen oluşturuyor”





Tavuk yetiştirme hobisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Mehmet Bingcl, “Hayvanlara karşı çocukluktan gelen bir sevgim vardı. Bahçemize ne uygun olur diye araştırdığımda ‘Light Brahma’ tavukları hoşuma gitti. Hem insanlara yakınlıkları hem de uysallıkları bizi etkiledi. Siyah beyaz tüyleriyle bahçede görsel bir şölen oluşturuyorlar. Kanat yapısı, paçaları ve renkleri ile dikkat çekiyor” dedi.



Yerli ırkların korunmasına katkı sağlayan Bingöl, tavuk yetiştiriciliği konusunda çevresine ilham veriyor.