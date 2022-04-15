Hızına yetişmek mümkün değil! Çebi'nin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler."