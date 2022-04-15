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Süper LigHızına yetişmek mümkün değil! Çebi'nin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak
HaberlerSüper Lig Haberleri Hızına yetişmek mümkün değil! Çebi'nin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak
• 15 Nisan 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:

Hızına yetişmek mümkün değil! Çebi'nin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Gelecek sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Berisha'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın tarihine damga vuran yıldız forvetin işini bitmeye çok yakın. Sarı lacivertliler bu transferle de yetinmeyerek şu anda Kara Kartal'da forma giyen tecrübeli oyuncuyla da anlaşmak üzere...

• 15 Nisan 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak
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Fenerbahçe ’de Serdar Dursun son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu sezonki en önemli sıkıntı gol yollarında yaşandı.

2Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Yönetim, yaz transfer döneminde iyi bir golcü almayı, bir numaralı hedef olarak belirledi. Oyuncu izleme komitesinin seçtiği isimler için görüşmeler başladı. Diğer yandan da menacerler tarafından sürekli futbolcu öneriliyor. Bu önerilerden biri, yönetimin dikkatini çekti:

3Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Vincent Aboubakar... Beşiktaş ’ta iki farklı dönemde oynayıp performansıyla büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan’da Al- Nassr takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki golcünün takımından ayrılmak istediği ve menacerlik şirketinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi.

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Sarı-Lacivertliler, birçok öneriyi geri çevirdi ancak Aboubakar ismi listeye eklendi. Yıldız futbolcunun Türk futbolunu yakından tanıması ve burada sergilediği performans ve oyun tipi, ideal bir aday olmasını sağlıyor.

5Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Ayrıca tecrübeli oyuncu, ocak-şubat ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda hem Kamerunla 3. oldu, hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı. Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Aboubakar’ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek.

6Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

7Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in "Larin, "Kadıköy'e geçiyor" başlıklı haberine göre; Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

8Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

9GÜRCAN BİLGİÇ

GÜRCAN BİLGİÇ

"Cyle Larin'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı'nın da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar.

10Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler."

11ALİ GÜLTİKEN

ALİ GÜLTİKEN

"Larin'in gönderileceği konusunda hemfikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş, transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikası izliyor olabilir. Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor.

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Larin konusunda Beşiktaş anlaşamazsa yalnızca Fenerbahçe'nin değil başka kulüplerin de talip olma durumu ortaya çıkabilir. Larin, Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu. Santrfor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor."

13Hızına yetişmek mümkün değil Çebinin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak

 

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