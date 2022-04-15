Hızına yetişmek mümkün değil! Çebi'nin önce eski yıldızını sonra şimdiki prensini alacak
Gelecek sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Berisha'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın tarihine damga vuran yıldız forvetin işini bitmeye çok yakın. Sarı lacivertliler bu transferle de yetinmeyerek şu anda Kara Kartal'da forma giyen tecrübeli oyuncuyla da anlaşmak üzere...
Fenerbahçe ’de Serdar Dursun son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu sezonki en önemli sıkıntı gol yollarında yaşandı.
Yönetim, yaz transfer döneminde iyi bir golcü almayı, bir numaralı hedef olarak belirledi. Oyuncu izleme komitesinin seçtiği isimler için görüşmeler başladı. Diğer yandan da menacerler tarafından sürekli futbolcu öneriliyor. Bu önerilerden biri, yönetimin dikkatini çekti:
Ayrıca tecrübeli oyuncu, ocak-şubat ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda hem Kamerunla 3. oldu, hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı. Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Aboubakar’ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek.
Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.
Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.