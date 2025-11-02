Hizan’ın 300 yıllık taş evleri gün yüzüne çıkıyor

1

Kültürel mirası görünür kılmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje, Hizan’ın köylerinde yüzyıllardır varlığını sürdüren geleneksel taş mimarisini yalnızca bir yapı biçimi olarak değil, aynı zamanda insan hikâyeleriyle iç içe geçmiş yaşayan bir kültür unsuru olarak ele alıyor. Her bir fotoğraf karesiyle geçmişe tanıklık eden projenin yürütücüsü Hilal Bayar, bölgedeki arşivleme eksikliğine dikkat çekiyor. Bayar, "Çalışma yaptığımız köylerde hem mekân hem de insan dönüşümü yaşanıyor. En çok da arşivleme eksikliği dikkat çekiyor. Bu nedenle, köyün yaşlı kuşaklarının taşıdığı sözlü ve görsel hafızanın korunması büyük önem taşıyor" dedi.