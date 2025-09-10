Hititlerin kayıp başkenti bulundu! Çorum'daki gizemli merkez gün yüzüne çıktı

3

Vali Çalgan'a eserler ve Şapinuva'nın ören yeri statüsü kazanması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaret kapsamında yeni yapılması planlanan kazı evi ile ilgili de görüşmeler yapan Vali Çalgan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden projeye dair bilgi aldı.