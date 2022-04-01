Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'

Valencia'nın Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi takımın iki kaptanının kadro dışı bırakılma kararı sonrası kulübün kendisiyle ilgili de buna benzer bir karar alma ihtimalini göz önüne aldığı ve sağlık heyeti ile teknik heyetten özür dilemeyi planladığı öne sürülüyor.