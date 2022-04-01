• 01 Nisan 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'
Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı gelişmesiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe camiası geri planda kalan bir krizle daha yüz yüze gelmek üzere. Kulüp doktorlarıyla sert bir şekilde tartışan yıldız futbolcunun özür dilememesi halinde kafileye alınmayacağı öğrenildi.
• 01 Nisan 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 30. haftada oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepkiler sebebiyle kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Enner Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor.
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Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu oyuncunun Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri neticesinde 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.
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