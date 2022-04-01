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FenerbahçeHerkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'
• 01 Nisan 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:

Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı gelişmesiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe camiası geri planda kalan bir krizle daha yüz yüze gelmek üzere. Kulüp doktorlarıyla sert bir şekilde tartışan yıldız futbolcunun özür dilememesi halinde kafileye alınmayacağı öğrenildi.

• 01 Nisan 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
1Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...
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Fenerbahçe'de 30. haftada oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepkiler sebebiyle kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Enner Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor.

2Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Tedavisiyle ilgili kulüp doktorlarına verdiği sert tepki sonrası Konya maçının kadrosuna alınmayan Ekvadorlu doktorlarına verdiği sert tepki sonrası Konya maçının kadrosuna alınmayan Ekvadorlu golcünün durumunun Kayserispor maçı öncesi netleşmesi bekleniyor.

3Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Mesut Özil ve Ozan Tufan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepki sonrası kadro dışı kalırken, Enner Valencia ile bu mücadele öncesi kulüp doktorlarına tedavisi ile ilgili sert bir çıkış yapmıştı.

4Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemesini talep etmesine rağmen geri adım atmayan ve özür dilemeyen Valencia, bunun üzerine Konyaspor maçının kadrosuna sakatlığı olmamasına rağmen alınmamış ve ardından milli takıma gitmişti.

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Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi resmen kadro dışı olmasa da teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemeden forma şansı vermeyi düşünmediği Enner Valencia'nın durumu Ekvador Milli Takımı'ndan dönüşü sonrası netleşecek.

6Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Valencia'nın Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi takımın iki kaptanının kadro dışı bırakılma kararı sonrası kulübün kendisiyle ilgili de buna benzer bir karar alma ihtimalini göz önüne aldığı ve sağlık heyeti ile teknik heyetten özür dilemeyi planladığı öne sürülüyor.

7Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Konyaspor maçında kadroya alınmayan Enner Valencia'nın özür dilemesi halinde ise Kayserispor karşılaşmasında takıma geri dönmesi bekleniyor. Ancak İsmail Kartal'ın Ekvadorlu oyuncuyu sezonun kalan kısmı için ilk 11'de düşünmediği öne sürülüyor.

8Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu oyuncunun Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri neticesinde 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

9Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Son 3 yıldır süren kadro yapılanmasına önümüzdeki sezon devam edecek Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi tamamen rafa kaldırıldı. Altyapı hamlesine ağırlık veren sarı-lacivertlilerde kadroya yapılacak takviye için de rota Avrupa'daki Türk oyunculara çevirdi.

10Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Süper Lig takımlarının yüksek bedel istemesi nedeniyle, gurbetteki Türk oyuncular takip ediliyor. Bu doğrultuda kiralık ve/ veya sözleşmesi sona erecek bonservisi elinde oyunculara öncelik veriliyor.

11Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Fenerbahçe yönetiminin önceliği çok iyi bir forvet. Bu doğrultuda girişimler sürüyor. Diğer bölgeler için de Avrupa çapında iş yapan menajerler ile görüşülüyor.

12Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

Sassuolo forması giyen Mert Müldür (Sağ bek / 22) ve Kaan Ayhan'ın (Stoper / 27) yanı sıra Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen'den Eren Sami Dinkçi (Sağ açık / 20), Kanarya'nın listesinde ilk sıralarda.

13Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

AZ Alkmaar'dan Yusuf Barasi (Forvet / 19) ve Bayern Münih altyapısında forma giyen 16 yaşındaki merkez orta saha oyuncuları Kenan Yıldız ile Eyüp Aydın da takip ediliyor.

14Herkes Mesuta, Ozana bakarken... F.Bahçede bir kadro dışı daha Özür dile...

 

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