Erman Toroğlu esti gürledi! 'Fatih Terim'den imza alan hakem...'
Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu 4-2 biten Gaatasaray - Ç.Rizespor maçından sonra hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi. Gedson Fernandes'e parantez açan Toroğlu, Torrent'in kadro tercihlerinden de bahsederken, köşe yazarının Feghouli'yi kastederek 'Bu adamı oynatman gerekir' sözleri özellikle sarı kırmızılı camiada ilgi uyandırdı.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da yorumladı.
"Doğan Koloğlu ve Hıncal yıllardır 'yıldız futbolcuları koruyun' dediler.Ben de kendilerine dedim ki haklısınız. Yıldız futbolcu ama hangi yıldız fubolcu. Ben isim olan yıldızı değil, sahadaki yıldızı koruyacağım. Bu çok farklı bir olay. İsmi yıldız bunların. Falcao yıldız, ben Falcao'yu korumaya mecbur değilim."
Penaltıyı falan bırakıyorum. Galatasaray'ın ilk penaltısı doğru. İkinci penaltıyı vermem, verene de bir şey demem ama onlar farklı bir olay. Sen bu maçtaki yıldızı koruyacaktın kardeşim. Sen top oynattırmadın. Ben top Fernandes'e geldiğinde bu adama top gelse de izlesem diyorum. Çünkü diğerlerinde bir halt yok."
"Maçta atılan maddelerden biri, oyuncunun gözüne geldi, bir de hakemin gözüne geldi diyelim ne yapacaksınız Galatasaraylı seyirciler? Eyy federasyon bunlara ağır cezalar vermezseniz ayıp size. Başka sahalarda size misal verecekler Galatasaray'a vermiyorsun, bize veriyorsun diye. O atılanlar nedir? Trabzon'a sallıyorsunuz ama adamlar mağlup da olsa bir şey atmıyor."
"Maçın hareketini 3. golde Feghouli yaptı. O topa tek hamleyle dokunması 6-7 kişiyi oyundan düşürdü. Başkası bunu yapamaz. Maçın hareketi oydu. Başkası bunu yapamaz. Galatasaray'da Marcao olmasaymış işi gerçekten çok zor olurdu. Benim hayatım sahada geçti. Futbolcular çok uyanık ama senin gibi adamı yakalarlarsa her şeyi yaparlar. "
"Sofiane Feghouli'yi oynatmayan teknik direktör, çok net söylüyorum geri zekalıdır. "Ben bu maçın 90 dakikasını alıp işlesem hiçbiriniz konuşamazsınız. Fernandes büyük takımlarda oynasaydı ve bu maçta hakem, bu adama bu şekilde yapsaydı, bu hakemi ne yaparlardı? Bu hakem ailesiyle gelip, Fatih Terim'den imza alan bir hakem. Olayı iyice karıştıran bir adam bu."