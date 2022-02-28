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GalatasarayErman Toroğlu esti gürledi! 'Fatih Terim'den imza alan hakem...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Erman Toroğlu esti gürledi! 'Fatih Terim'den imza alan hakem...'
• 28 Şubat 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:

Erman Toroğlu esti gürledi! 'Fatih Terim'den imza alan hakem...'

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu 4-2 biten Gaatasaray - Ç.Rizespor maçından sonra hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi. Gedson Fernandes'e parantez açan Toroğlu, Torrent'in kadro tercihlerinden de bahsederken, köşe yazarının Feghouli'yi kastederek 'Bu adamı oynatman gerekir' sözleri özellikle sarı kırmızılı camiada ilgi uyandırdı.

• 28 Şubat 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
1Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...
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Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da yorumladı.

2Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Doğan Koloğlu ve Hıncal yıllardır 'yıldız futbolcuları koruyun' dediler.Ben de kendilerine dedim ki haklısınız. Yıldız futbolcu ama hangi yıldız fubolcu. Ben isim olan yıldızı değil, sahadaki yıldızı koruyacağım. Bu çok farklı bir olay. İsmi yıldız bunların. Falcao yıldız, ben Falcao'yu korumaya mecbur değilim."

3Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Bu maç Fernandes diye bir adam var. Adama yapılanlardan hakem olarak utanın. Adamın ayağına top geldiği zaman ben onun oynamasını istiyorum. Her pozisyonda Galatasaraylı futbolcular adamı indirdiler. Bu adamın maç sonunda herhalde 4-5 yerinde siyahlık vardır. Hakem olarak utanın.

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Penaltıyı falan bırakıyorum. Galatasaray'ın ilk penaltısı doğru. İkinci penaltıyı vermem, verene de bir şey demem ama onlar farklı bir olay. Sen bu maçtaki yıldızı koruyacaktın kardeşim. Sen top oynattırmadın. Ben top Fernandes'e geldiğinde bu adama top gelse de izlesem diyorum. Çünkü diğerlerinde bir halt yok."

5Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Adam çok farklı oynuyor. Koru onu. Adama her pozisyonda vurdular, sen de trene bakar gibi baktın. Her pozisyonda indirdiler. Adamın ayağı bakla tarlası gibi olmuştur. Sizin oyun bilginiz yok. Onu korumak maçın namusudur. Bugün maçın namusunu koruyamadın hakem."

6Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Başka şeylerden gelecekler bana. Penaltılar doğruydu falan... Bana hikaye anlatmayın. Sen bana top oynayan adamı sahada tut. Adam tehlikeli, Galatasaraylılar uyanık, her seferinde indirdiler. Bas sarıyı, bas sarıyı, bas kırmızıyı ama nerede öyle hakem.

7Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

Size vermişler bekçi düdüğü gibi bir düdük üfleyin. Maçın yorumunu yap, yorumunu. Aptal aptal kararlar. Sen beni Gedson'dan mahrum ettin. Sen bu oyuncuyu oynatamazsan, 'Sizin yaptığınız işin içine hani tüküreyim' demiyorum ama ayıp ya! Futbol seyredelim.

8Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Maçta atılan maddelerden biri, oyuncunun gözüne geldi, bir de hakemin gözüne geldi diyelim ne yapacaksınız Galatasaraylı seyirciler? Eyy federasyon bunlara ağır cezalar vermezseniz ayıp size. Başka sahalarda size misal verecekler Galatasaray'a vermiyorsun, bize veriyorsun diye. O atılanlar nedir? Trabzon'a sallıyorsunuz ama adamlar mağlup da olsa bir şey atmıyor."

9Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Maçın hareketini 3. golde Feghouli yaptı. O topa tek hamleyle dokunması 6-7 kişiyi oyundan düşürdü. Başkası bunu yapamaz. Maçın hareketi oydu. Başkası bunu yapamaz. Galatasaray'da Marcao olmasaymış işi gerçekten çok zor olurdu. Benim hayatım sahada geçti. Futbolcular çok uyanık ama senin gibi adamı yakalarlarsa her şeyi yaparlar. "

10Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

"Sofiane Feghouli'yi oynatmayan teknik direktör, çok net söylüyorum geri zekalıdır. "Ben bu maçın 90 dakikasını alıp işlesem hiçbiriniz konuşamazsınız. Fernandes büyük takımlarda oynasaydı ve bu maçta hakem, bu adama bu şekilde yapsaydı, bu hakemi ne yaparlardı? Bu hakem ailesiyle gelip, Fatih Terim'den imza alan bir hakem. Olayı iyice karıştıran bir adam bu."

11Erman Toroğlu esti gürledi Fatih Terimden imza alan hakem...

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