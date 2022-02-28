Erman Toroğlu esti gürledi! 'Fatih Terim'den imza alan hakem...'

"Doğan Koloğlu ve Hıncal yıllardır 'yıldız futbolcuları koruyun' dediler.Ben de kendilerine dedim ki haklısınız. Yıldız futbolcu ama hangi yıldız fubolcu. Ben isim olan yıldızı değil, sahadaki yıldızı koruyacağım. Bu çok farklı bir olay. İsmi yıldız bunların. Falcao yıldız, ben Falcao'yu korumaya mecbur değilim."