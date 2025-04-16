Her şey 'Leyla'dan Sonra' çok değişti! Tıp öğrencilerinden büyük fedakarlık

Hatta bunların adına 'Mutluluk Paketi' diyoruz, gönüllüler bu paketleri kendileri yollayabilir. Biz çocuklarla oyun oynadığımızda kendilerinden genel bilgilerini alıyoruz. Bu şekilde bir sitemiz var. Bu siteye çocuğun genel bilgilerini yüklüyoruz. Bir tanışma yazısı hazırlıyoruz. En son yazının sonunda bir dileğini belirtiyoruz. Gönüllülerimiz bu siteye girerek çocuğumuzun dileğini görebiliyor. Gönüllü mail görevlimize ulaşarak dileğin gönderimini gerçekleştiriyor. Hiçbir şekilde para kabulü almıyoruz. Ekibimizde her dönem öğrencilerinden katılımcı var. Ama genel olarak 1-2-3; çünkü staj programlarımız daha yoğun olduğu için ziyaret düzenleyenler bu şekilde" ifadelerini kullandı.