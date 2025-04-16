Her şey 'Leyla'dan Sonra' çok değişti! Tıp öğrencilerinden büyük fedakarlık
Tıp öğrencilerinin 2014'te onkoloji servisinde tedavi gören 3,5 yaşındaki Leyla'nın, kendilerinden istediği kırmızı bisiklete kavuşamadan hayatını kaybetmesi üzerine başlattığı 'Leyla'dan Sonra' projesiyle 11 yılda 9 bin 306 çocuğun dilek ve hayali gerçekleştirildi. Projenin uygulandığı 66 tıp fakültesi arasında yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, düzenli aralıklarla hastanede ziyaret ettikleri çocuklarla boyama ve yapboz yapıp, çeşitli oyunlar oynuyor, dileklerini gerçekleştiriyor.
Gizem CENGİL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)-
• 16 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
Gizem CENGİL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)-
• 16 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme: