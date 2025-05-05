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GündemHer şey bir kursla başladı! Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi
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Her şey bir kursla başladı! Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Mardin'de yaşayan Dilek Çelebioğlu, 35 yıllık iş hayatında köylerde halı dokuma kursu, il merkezinde restoranıyla hemcinslerine istihdam sağladı.

AA
• 05 Mayıs 2025 - 17:52 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Mayıs 2025 - 17:52 • Son Güncelleme:
1Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi 56 yaşındaki Dilek Çelebioğlu, 1990'lı yıllarda halı dokuma kursuna gittikten sonra açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladı.

2Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

İşini geliştirerek il merkezi ve köylerde açtığı halı dokuma kurslarıyla kadınlara eğitim veren ve onların meslek sahibi olmasını sağlayan Çelebioğlu, 8 yıl önce de il merkezinde açtığı restoranında şu an 10 kadın istihdam ediyor.Çelebioğlu, AA muhabirine, çalışmayı çok sevdiğini, gençlik yıllarında evde hazırladığı ürünlerin satışı yaptığını söyledi.

3Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Evlendikten sonra eşinin desteğiyle 1990'lı yıllarda açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladığını belirten Çelebioğlu, daha sonra merkez ve köylerde 3 atölye açtıklarını anımsattı.Atölyelerde açılan halı dokuma kurslarında kadınların meslek sahibi olduğunu ifade eden Çelebioğlu, şöyle konuştu:

4Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

"Önce 20 kadına eğitim verdik, sonra bunlar diğer atölyelerde usta öğretici olarak çalışmaya başladı. 10 yıl içerisinde 1500 kişiyi istihdam ettik. O zamanlar köydeki bazı aileler kız bebeklerine benim ismimi koydu. Bir sürü insan okuma yazma bilmiyordu, onlara taşımalı eğitimle okuma yazma öğrettik. Aile planlaması için İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle onlara eğitim verdik. Amacım kadınlara bir katkı sunmaktı. 15 yıl boyunca kendimi onlar için adadım."

5Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Daha sonra en büyük tutkusu olan yemek işine girdiğini, yöresel yemekleri yapmaya başladığını anlatan Çelebioğlu, 8 yıl önce açtığı restoranda kadınları istihdam ettiğini söyledi.

6Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Mardin Artuklu Üniversitesinin katkılarıyla Mardin kebabı, alluciye (ekşili yeşil erik yahnisi), fikriye (içinde çağla bulunan etli bir yemek), ırok (kızartılmış içli köfte), incasiye (kara erikten yapılan etli yemek) ve harirenin (üzüm şiresinden yapılan tatlı) coğrafi işareti almasını sağladıklarını dile getiren Çelebioğlu, şöyle devam etti: "Anneannelerimizin yaptığı, unutulmakta olan yemeklerin coğrafi işaretlerini aldığımız için çok mutluyuz. Bunları nesilden nesile aktarmak en büyük hayalim. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha birçok lezzet var. Bunun için kadınlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

7Her şey bir kursla başladı Eşi destek verdi, binlerce kadının hayatını değiştirdi

Kadınlara desteğinin devam ettiğini belirten Çelebioğlu, bugüne kadar 65 kadını istihdam ettiği restoranında şu an 10 kadının çalıştığını anlattı.Hemcinslerine çok önem verdiğini dile getiren Çelebioğlu, şunları söyledi:"Hiç çalışmamış, evde oturan, kendine hiç güveni olmayan kadınları çalıştırmak istiyorum. Onlar sanki hiçbir şey başaramayacaklarını zannediyor ama buraya gelip çalıştıklarında güzel şeyler yaptıklarını görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Şimdi dimdik ayaktalar. Kadının hep ayakta olması lazım. Kadın sadece evde oturmak, çocuk büyütmek için değildir. Bunların hepsini başarabilir. Çocuklarını eğitebilir, okutabilir, etrafına katkıda bulunabilir, ailesine de destek olabilir."