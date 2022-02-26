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FenerbahçeHer kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçe'de tam 10 ayrılık kapıya dayandı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçe'de tam 10 ayrılık kapıya dayandı
• 26 Şubat 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçe'de tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Süper Lig, Türkiye Kupası ve son olarak UEFA Konferans Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de 10 futbolcunun hesabı kesildi. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

• 26 Şubat 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı
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Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.

2Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Takvim'in haberine göre; Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti.

3Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.

4Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Çekya ekibi sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza attı. Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. 3 yılda satış geliri ise tam 60 milyon Euro'yu buluyor.

5Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Yönetim de takımın gidişatından memnun değil. Hesap için sezon sonu bekleniyor. Olağanüstü kongre olmazsa yeni teknik direktörün de görüşü alınıp düğmeye basılacak.

6Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Ancak yüksek maaş ve devam eden kontratlar sorun. Sözleşmesi bitecek Sosa ile vedalaşılacak.

7Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Gustavo, Novak, Tisserand, Zajc ve Berisha da yolcu adayları arasında. Kirada olan Samatta, Allahyar, Meyer, Lemos'tan da kurtulmanın yolları aranacak.

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KİM MİN JAE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fotospor'da yer alan habere göre; Koreli oyuncunun kendisi dışında önemli bir oyuncusu olmayan kadın menajeriyle yollarını ayırma kararı almasından sonra Tottenham’da oynayan Koreli Son’un İngiliz menajeri ile temas kurduğu belirtildi. Kim’in menajerini değiştirme kararının arkasından İtalya’dan ve İngiltere’den de birkaç menajerin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

9ALİ KOÇTAN İSMAİL KARTALA TALİMAT

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A TALİMAT

*Gelecek sezon bizimle olmayacak oyuncuları kızağa çek. Luiz Gustavo zaten kızakta. Önümüzdeki süreçte Sosa’nın da kızağa çekilecek oyuncular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

10Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

* Potansiyeli olan genç oyuncular daha fazla oynasın. Arda Güler’in artık her maça 11’de başlaması bekleniyor.

11Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

Genç takımlarda ilgini çeken gençleri A takım idmanlarına al. Mümkünse oynat.A takım idmanlarında zaten 4-5 genç vardı. Bu sayı yükselecek. Çağtay, Ruhan ve Burak Kapacak gibi gençler daha fazla 11’de olacak.

12Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçede tam 10 ayrılık kapıya dayandı

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