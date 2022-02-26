Her kulvarda havlu atınca çıldırdı Fenerbahçe'de tam 10 ayrılık kapıya dayandı
Süper Lig, Türkiye Kupası ve son olarak UEFA Konferans Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de 10 futbolcunun hesabı kesildi. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişmeler...
Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.
Takvim'in haberine göre; Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti.
Ancak yüksek maaş ve devam eden kontratlar sorun. Sözleşmesi bitecek Sosa ile vedalaşılacak.
KİM MİN JAE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fotospor'da yer alan habere göre; Koreli oyuncunun kendisi dışında önemli bir oyuncusu olmayan kadın menajeriyle yollarını ayırma kararı almasından sonra Tottenham’da oynayan Koreli Son’un İngiliz menajeri ile temas kurduğu belirtildi. Kim’in menajerini değiştirme kararının arkasından İtalya’dan ve İngiltere’den de birkaç menajerin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.