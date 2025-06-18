Her köşesinden tarih fışkırıyor: Tokat'taki bu sokak adeta açık hava müzesi! Anadolu'daki 900 yıllık Türk varlığının canlı kanıtı!

Sulusokak’taki bu tarihi derinlik, ziyaretçilere yalnızca kısa bir yürüyüş mesafesinde birçok dönemi bir arada yaşama imkânı sunuyor. Yağıbasan Medresesi, Takkeciler Camii, Arastalı Bedesten, Sulu Han gibi bir arada bulunan yapılar Anadolu’daki Türk varlığının adeta belgesi niteliğini taşıyor. Adeta bir açık hava müzesini andıran Tokat, her sokağında geçmişin izlerini bugüne taşıyor.