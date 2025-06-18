Her köşesinden tarih fışkırıyor: Tokat'taki bu sokak adeta açık hava müzesi! Anadolu'daki 900 yıllık Türk varlığının canlı kanıtı!
Tokat, başlı başına bir açık hava müzesi niteliğinde. Şehrin her köşesinde, en az 300 yıllık, en fazlası ise 900 yılı aşkın tarihi eserler bulunuyor. Türklerin Anadolu'daki 900 yıllık kesintisiz varlığını gözler önüne seren bu bölge, birkaç metre aralıklarla farklı dönemlere ait yapıları bir arada barındırıyor.
İHA
• 18 Haziran 2025 - 13:20 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Haziran 2025 - 13:20 • Son Güncelleme: