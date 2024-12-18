Hem başkan hem oyuncu! 55 yaşındaki futbolcu başkan, arkadaşlarının oğullarıyla devam ediyor

"Ben kulüpte başkanlık, futbolculuk ve takımın malzemeciliğini yaparken ayrıca kamu işçisi olarak çalışıyorum"

14 yaşından beridir futbol oynadığını ve 55 yaşında olmasına rağmen kulüpte hem başkanlık hem futbolculuk hem de malzemecilik yaptığını dile getiren Şükrü Baytar, "Kamuda işçi olarak çalışıyorum. 14 yaşından beri yani 41 yıldır futbol oynuyorum. Futbolu çocukluğumdan beri seviyorum. Öncelerden toprak sahada oynuyordum, şimdi ise çim sahaları görünce oyun oynama iştahım artıyor. Çocuklarımızın sokaklarda boşu boşuna gezmemesi için gündüz işimde çalıştıktan sonra bu saatlerde zamanımı bu çocuklara ayırıyorum. Ben kulüpte başkanlık yaparken futbol da oynuyorum ve ayrıca futbol takımının malzemeciliğini yaparken bu arada kamu işçisi olarak çalışıyorum. Bu işleri severek yapıyorum ve bu yüzden hiç yorulduğumu hissetmedim. Geçen yıl futbol takımı 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Geçen yıl 5 maçta forma giydim ve her maçta kadrodaydım. Takımda ilk on birde oynamaktan güzel bir şey yok. Çocuklar beni küçükken tanırlar. Ben çocukların babalarıyla oynamıştım. Şimdi ise kendileriyle oynuyorum. İleride onların çocuklarıyla da birlikte oynarım” dedi.