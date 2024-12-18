Hem başkan hem oyuncu! 55 yaşındaki futbolcu başkan, arkadaşlarının oğullarıyla devam ediyor
Hatay'da yaşayan ve 41 yıldır futbol aşkıyla meşin yuvarlağın peşinde ter döken 55 yaşındaki Şükrü Baytar, Kumlu Belediye Spor futbol takımında; futbolculuk, kulüp başkanlığı ve malzemecilik yaparken aynı zamanda kamuda işçi olarak çalışıyor. Futbol aşkından vazgeçmeyen Baytar, yıllar önce birlikte futbol oynadığı arkadaşlarının evlatlarıyla birlikte yeşil sahada ter döküyor.
• 18 Aralık 2024 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2024 - 09:38 • Son Güncelleme: