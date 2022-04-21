Hazal Kaya aşka geldi! "Sana çok aşığım!"
Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın doğum gününü kutladı. Kaya, Instagram'dan, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim" mesajını paylaştı
6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
"SANA ÇOK AŞIĞIM!"
Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim." ifadelerini not düştü. Hazal Kaya'nın paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar Ali Atay'a kutlama mesajları yağdırdı.
"3 YIL NASIL GEÇER AKLIM ALMIYOR!"
Kaya, 2 ay önce de eşiyle evlilik yıl dönümlerine özel duygusal bir yazı kaleme almıştı. Ali Atay ile düğünde çekilen fotoğraflarını yayınlayan Hazal Kaya, eşine, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl 3 yıl geçer aklım almıyor! Seninle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım!" sözleriyle seslenmişti.
KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"
Öte yandan ikinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, daha önce eşine olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:*Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.*Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...*Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.
"ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"
*Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şuan o saat değil.' diyorum.*Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.*Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.
"ALİ İLE OYUNCULUKLARI ELEŞTİRİYORUZ"
*Hamileyken dışarıda bir kadın bana 'Normal doğuruyoruz değil mi?' dedi. Çok sinirlendim. Ne münasebet ya!*Ali ile oyunculukları eleştiriyoruz. Mezar kazıp, gömüyoruz...*Oğlum abuk sabuk birini koluna takıp, getirirse Ali yanımda olsun ve beni tutsun isterim. Yapamam yani... Ben gelemem öyle şeye
FAVORİ AŞK-I MEMNU KARAKTERİNİ AÇIKLADI
*Favori 'Aşk-ı Memnu' karakterim Firdevs Yöreoğlu... Kraliçe ya! Hep haklı, hep doğru söylüyor.*Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!
"FİKO HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"
*Fiko hayatımda çok şey değiştirdi. Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor... Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.
"ADAMIN EVİNDEN ÇIKMADIM!"
*Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık, ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. 'Bizimle otursana.' demişim ama aramızda bir şey olmadı.*Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün, bugün işte... Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu... Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.
"ANNELİĞİN KUTSANMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan Kaya, ses getiren açıklamalarda da bulunmuştu. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.