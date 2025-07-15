Hayvanlara çarpıp kaçan sürücülere büyük ceza! Veterinere götürmeyen cezayı öder

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Bu konuda belediyeyle koordineli çalışıyoruz. Ancak birçok kişi ücret ödeyeceğini zannederek olay yerini terk ediyor. Bu durumda, hayvana çarpıp kaçtığını tespit edilen vatandaşa 10 bin 385 TL idari para cezası uygulanıyor" diye konuştu. Hayvanların kaza sonrası yalnız bırakılmasının hem vicdani hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu söyleyen Sapmaz, “Kazaya karışan hayvanı bırakıp kaçmak, onu ölüme terk etmektir" dedi.