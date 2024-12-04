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HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresun'da doğaya yem bırakıldı

Giresun'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

AA
• 04 Aralık 2024 - 16:53 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Aralık 2024 - 16:53 • Son Güncelleme:
1HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresunda doğaya yem bırakıldı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

2HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresunda doğaya yem bırakıldı

Ekipler, merkeze bağlı İnişdibi köyünün yüksek kesimlerine 250 kilogram yem bıraktı.

3HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresunda doğaya yem bırakıldı

Kış boyunca hayvanlar için doğaya yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.

4HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresunda doğaya yem bırakıldı

Öte yandan HAYDİ ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında da sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.