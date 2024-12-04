HAYDİ ekipleri yabani hayvanlar için harekete geçti: Giresun'da doğaya yem bırakıldı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.