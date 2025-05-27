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Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor! Yapımı 3 gün sürüyor

Kastamonu'da 40 yaşındaki Hacer Ünal, çocukluk hayalini gerçekleştirip yaptığı solmayan çiçekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Daha küçük yaşlarda çiçeklerin solmasına üzüldüğünü 'keşke çiçekler hiç solmasa' dediğini belirten Hacer Ünal yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirdi. Hayali sayesinde işini kuran Ünal şimdilik evinin odasında yaptığı üretimi büyüterek işyeri açmak istiyor. Yaptığı ürünlerle Kastamonu'da evini çiçek atölyesine çeviren Ünal, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

AA
• 27 Mayıs 2025 - 17:57 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Mayıs 2025 - 17:57 • Son Güncelleme:
1Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Taşköprü ilçesinde küçük yaşlarında "solmayan çiçek" hayali kuran evli ve 2 çocuk annesi Ünal, eva kartondan (Bir tür plastik karton) yapay çiçekler hazırlamaya başladı.

2Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Yaptığı ürünlerle evini çiçek atölyesine çeviren Ünal, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Hacer Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçekleri çocukluktan itibaren çok sevdiğini söyledi.

3Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Çiçeklerin solmasına üzüldüğünü anlatan Ünal, "Keşke solmayan çiçekler olsa dedim. Kağıt çiçekler yapmaya başladım. Eva çiçeğin yapılışını öğrenmeye çalıştım. Şimdi eva çiçekler yapıyorum. Onları çok seviyorum. Çiçeklerden bir dünya kurdum kendime. Bu işi devam ettirmek, daha da geliştirmek istiyorum." dedi.

4Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Video izleyerek öğrendiği eva çiçek yapımının çok zahmetli olduğunu ifade eden Ünal, gül, papatya ve gelincik gibi çiçekler yaptığını belirtti.

5Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

azı çiçekleri yapmak için 3 gün harcadığını dile getiren Ünal, "Eva süngerimsi bir malzeme olduğu için tozlanıyor, bu da hoş bir görüntü olmuyor. Mutlaka boyuyorum, şekillendiriyorum. Tek tek yaprakları birleştiriyorum.

6Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Ayaklarını monte ediyorum. Her aşamasını tek tek yapıyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Kastamonu'nun her tarafını çiçeklerle donatmak istiyorum." diye konuştu.

7Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor Yapımı 3 gün sürüyor

Vatandaşların ürünleri çok beğendiğini belirten Ünal, "Kore'de daha değişik türleri yapılıyor. Ben Kastamonu'da olsun istedim. 'Neden bu görselden Kastamonu mahrum kalsın.' dedim." ifadelerini kullandı.