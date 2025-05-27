Hayalini kurduğu işi video izleyerek öğrendi şimdi siparişlere yetişemiyor! Yapımı 3 gün sürüyor
Kastamonu'da 40 yaşındaki Hacer Ünal, çocukluk hayalini gerçekleştirip yaptığı solmayan çiçekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Daha küçük yaşlarda çiçeklerin solmasına üzüldüğünü 'keşke çiçekler hiç solmasa' dediğini belirten Hacer Ünal yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirdi. Hayali sayesinde işini kuran Ünal şimdilik evinin odasında yaptığı üretimi büyüterek işyeri açmak istiyor. Yaptığı ürünlerle Kastamonu'da evini çiçek atölyesine çeviren Ünal, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
AA
• 27 Mayıs 2025 - 17:57 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Mayıs 2025 - 17:57 • Son Güncelleme: