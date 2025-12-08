Hayalini 50 yıl sonra gerçekleştirdi! Çırak olarak girdiği dükkanın patronu oldu

3

41 yıl önce patronunun iş yerini kendisinin satın aldığı dükkana taşıdığını ifade eden Matracı, "Ben burada çırak olarak çalışmaya başladım. Askerden geldikten sonra, 1982 yılında ustam bana ortaklık teklif etti ve kabul ettim. Çalıştıkça borcumu ödedim. Dükkanın malının yarısına sahip oldum. Borcum da bittikten hayalim bir dükkan sahibi olmaktı. Zaman geldi dedim ve Allah nasip etti, dükkanı satın aldık. Dükkan sahibi olduk ama bu zaman zarfında tabii ki aşağı-yukarı 50 sene gibi bir zaman geçti. Biz, bu dükkana geleli de 41 sene oldu. 41 senedir bu dükkanda kiracıyız. 1998 yılında ben ortağımdan ayrıldım. Daha sonra dükkan hayaliyle yaşamaya başladık. Bu sene Allah bana bu dükkanı satın almayı nasip etti ve çok huzurluyum" dedi.