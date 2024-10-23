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GündemHavalar soğudu kar yağışları ve sağanaklar etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun
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Havalar soğudu kar yağışları ve sağanaklar etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• 23 Ekim 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°CAz bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu

İZMİR 14°C, 25°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 26°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 28°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 26°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 18°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 13°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°CAz bulutlu

VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 22°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 20°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık