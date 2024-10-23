Havalar soğudu kar yağışları ve sağanaklar etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



EDİRNE 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu