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GündemHava resmen buz kesti! Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı
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Hava resmen buz kesti! Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Sıcaklıklar daha da düşecek. Kar yağışı yurt genelinde etki alanını artıracak. Kar ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklanarak vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan MGM 2024 yılının en düşük ve yüksek sıcaklıklarının hangi illerde yaşandığını açıkladı. Yılın en soğuk yeri Ardahan oldu. Hava sıcaklıkları eksi 31,3 dereceye kadar düştü. Van'da kar kalınlığı 247 santimetre kadar çıktı.

• 16 Ocak 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ocak için yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağış öngörülüyor.

2Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Sakarya çevrelerinde etkili yağmur; Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise şiddetli yağışlar tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı bildirildi.

3Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi dikkat çekiyor. Buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı belirtilirken, sürücüler ve yayaların bu durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

4TRAKYADA KAR YAĞIŞI SONA ERİYOR

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI SONA ERİYOR

Hafta boyunca etkili olan kar yağışı Trakya’da sona eriyor. Meteoroloji’ye göre, Edirne ve Kırklareli parçalı bulutlu bir havaya teslim olacak. Bu iki ilde sıcaklıkların sırasıyla 5 ve 6 dereceye kadar çıkması, geceleri ise -6 ve -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Tekirdağ ise diğer illere göre daha ılıman bir hava yaşayacak.

5YOĞUN KAR VE KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

YOĞUN KAR VE KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

700 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer 20 cm’yi aşabilecek yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durumun özellikle Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevresinde ulaşımı aksatabileceği ve su baskını, heyelan gibi riskler oluşturabileceği ifade edildi. Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

6SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Meteoroloji, iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceğini, diğer bölgelerde ise ciddi bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Rüzgarın ise Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

7BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun dik yamaçları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve günlük faaliyetlerinde tedbirli davranmalarını önerdi.

816 OCAK İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

16 OCAK İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

ÇANAKKALE °C, 8°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurluKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

10EGE

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 17°CParçalı bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

14Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

BOLU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİNOP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu,

16Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

17Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

AMASYA °C, 9°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurluARTVİN °C, 6°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 10°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 11°CParçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, ve Van çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

19Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

ERZURUM °C, -1°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlıKARS °C, -4°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

21HAVA DURUMUNDA 2024 YILININ ENLERİ AÇIKLANDI

HAVA DURUMUNDA 2024 YILININ ENLERİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye’de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Buna göre en sıcak gün 20 Haziran’da 47,8 derece ile

22Hava resmen buz kesti Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü. En soğuk gün ise Ardahan’ın Göle ilçesinde 29 Şubat’ta -34,3 derece ile yaşandı. Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat’ta Antalya’nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. En yüksek kar kalınlığı Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart’ta 247 santimetre ile ölçüldü.

23EN SICAK YER: CEYLANPINAR

EN SICAK YER: CEYLANPINAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye’de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı. Buna göre yılın en sıcak günü 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran’da 44,6 derece ile Aydın’da ölçüldü.

24EN SOĞUK GÜN 29 ŞUBATTA ARDAHAN GÖLEDE YAŞANDI

EN SOĞUK GÜN 29 ŞUBAT'TA ARDAHAN GÖLE'DE YAŞANDI

Yılın en soğuk günü 29 Şubat’ta -34,3 derece ile Ardahan Göle’de yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan’da kaydedildi.

25EN ÇOK YAĞMUR ANTALYA’YA DÜŞTÜ

EN ÇOK YAĞMUR ANTALYA’YA DÜŞTÜ

Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat’ta Antalya’nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat’ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya’da kaydedildi.

26VAN’DA KAR KALINLIĞI 247 SANTİMETRE OLDU

VAN’DA KAR KALINLIĞI 247 SANTİMETRE OLDU

En yüksek kar kalınlığı Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart’ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak’ta 132 santimetre ile Bitlis’te kaydedildi.

27RÜZGAR EN HIZLI TRABZON’DA ESTİ

RÜZGAR EN HIZLI TRABZON’DA ESTİ

Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon’da Çarşıbaşı Yoroz’da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım’da Konya’da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti

28EN YÜKSEK DENİZ SUYU SICAKLIĞI ADANA’DA ÖLÇÜLDÜ

EN YÜKSEK DENİZ SUYU SICAKLIĞI ADANA’DA ÖLÇÜLDÜ

2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak’ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7 derece ile ölçüldü.