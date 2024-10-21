Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil! Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi





Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.



KOCAELİ



Kocaeli’nde yaşayan Arif Temiz, köyü olan Yağlı köyüne gelerek, sonbahar manzaralarını drone ile havadan görüntülerken, kar yağışıyla birlikte sonbaharın muhteşem görüntüleri yağlı tablo resimleri aratmadı.