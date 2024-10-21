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GündemHava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil! Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi
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Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil! Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Soğuk hava giderek tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Birçok şehir beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yerler var. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı düştü ve kuvvetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri Salı ve Çarşamba günleri için uyarı yaptı.

• 21 Ekim 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
1Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Kar yağışı için artık günler kaldı. Meteoroloji uzmanları da tahminlerinde artık kar için uyarılar yapmaya başladı. Türkiye'de birçok kentte kar kalınlığı gözle görülür biçimde arttı. Gelin kar yağışı tahminlerine birlikte bakalım.

2Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Bolu’da, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

3Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Bolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu. Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar dronla görüntülendi.

4AYDER YAYLASI KARLA KAPLANDI

AYDER YAYLASI KARLA KAPLANDI



Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, güzel manzaralar ortaya çıktı.

5Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı.

6Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi



ÇOBANIN İMDADINA BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ YETİŞTİ

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgede hayvancılık yapan vatandaşları zor durumda bıraktı. Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapanınca, çobanlık yapan Murat Akbulut yaklaşık bin koyunuyla mahsur kaldı.

Akbulut'un yardım çağrısı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak Murat Akbulut ve koyunları zarar görmeden kurtarıldı.

7ARDAHAN

ARDAHAN

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Murat Akbulut, “Kar yağışının bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İmdadımıza hızır gibi yetişen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.Ardahanlılar haftanın yeni gününe karla uyandı. Ardahan’da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Kentte etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkilemedi.

8Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi

Ekim ayı ile beraber başlayan kar yağışı önce Posof’taki dağları kapladı. Gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde de etkili oldu. İlçe beyaz örtüyle kaplanırken araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

9Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi



Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ

Kocaeli’nde yaşayan Arif Temiz, köyü olan Yağlı köyüne gelerek, sonbahar manzaralarını drone ile havadan görüntülerken, kar yağışıyla birlikte sonbaharın muhteşem görüntüleri yağlı tablo resimleri aratmadı.

10Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi



YÜKSEKOVA-VAN KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Son iki ayda havaların soğumasıyla bölgede yağışlar yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde Van’dan Yüksekova’ya ve Yüksekova’dan Van’a yolculuk yapmak için yola çıkan sürücüler Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Sürücüler lapa lapa yağan kar yağışını kaydederken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yolda kaldı.