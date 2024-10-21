Hava ayaza kesti, İstanbul için kar yağışı artık uzak değil! Birçok şehir beyaza büründü: Meteoroloji nefes kesen soğuklar için tarih verdi
Soğuk hava giderek tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Birçok şehir beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yerler var. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı düştü ve kuvvetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri Salı ve Çarşamba günleri için uyarı yaptı.
• 21 Ekim 2024 - 15:26 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 15:26 • Son Güncelleme: