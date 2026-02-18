Hatay'da şiddetli yağış sonrası evlerin altında ortaya çıktı! Sayısı bilinmiyor, sonu görünmüyor

4

Mahallede bulunan evlerin altında yer alan mağara vatandaşlarda merak uyandırdı.

br>"Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık"Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" dedi.