Hatay'da şiddetli yağış sonrası evlerin altında ortaya çıktı! Sayısı bilinmiyor, sonu görünmüyor
Hatay'da meteorolojinin uyarılarının ardından gelen şiddetli yağış, İskenderun'da beklenmedik bir keşfe yol açtı. Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası dev kayalar su kanalına uçarken, mahalledeki evlerin altında gizlenen derin mağaralar gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinin çocukluk efsanesi olan ancak zamanla önü kapanan bu gizemli geçitler, heyelanla birlikte tekrar açıldı.
Hatay'da şiddetli yağışla birlikte yaşanan heyelanın ardından evlerin altında yer alan mağara açığa çıktı. Mahalle sakinleri mağaranın geçmişte de bilindiğini fakat heyelanla birlikte önünün açıldığını söylediler.
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da yağış zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Şiddetli yağışla birlikte İskenderun ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde heyelan yaşandı. Heyelanla birlikte toprakta kayma yaşandı ve kayalar su kanalına uçtu. Olayda yaralanan olmazken mahalleli tarafından var oldukları bilinen mağaralar da gün yüzüne çıktı.
Mahallede bulunan evlerin altında yer alan mağara vatandaşlarda merak uyandırdı.
br>"Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık"Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" dedi.