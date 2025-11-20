Hatay'da hasat başladı! Hedef 201 bin ton rekolte

3

Bu rakamlar, Hatay'ın zeytincilikteki gücünü ve ülke ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir. Bizler de Hatay Valiliği olarak, zeytin üretiminde kalite ve sürdürülebilirliği en öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu amaçla, üreticilerimizin modern tarım tekniklerine, araştırma ve teknolojiye erişimini sağlamak üzere Altınözü ilçemizde Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü kurduk ve yakın zamanda hizmete aldık. Böylece Hatay zeytini; hem sofralık hem yağlık üretimde yüksek kaliteyi yakalayacak, Hatay markasının değerini de artıracaktır" dedi.