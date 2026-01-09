GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü

09.01.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’da yağmur ile birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

1

Meteorolojinin fırtına ve yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan yağmur, gün boyunca etkisini sürdürdü.

2

Antakya ilçesinde zaman zaman dolu etkisini hissettirse de kısa sürede eridi.

3

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı ise doğayı beyaza bürüdü.

4

Dolu yağışının beyaza bürüdüğü çevre vatandaşlar tarafından görüntülendi.

5

Motokurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu, bu nedenle zorlandığını dile getirdi.

6
7