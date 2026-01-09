Hatay'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü
09.01.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:
Hatay’da yağmur ile birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.
Antakya ilçesinde zaman zaman dolu etkisini hissettirse de kısa sürede eridi.
Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı ise doğayı beyaza bürüdü.
Dolu yağışının beyaza bürüdüğü çevre vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Motokurye Salih Üstüner, kentte gün boyu yağışlı havanın etkili olduğunu, bu nedenle zorlandığını dile getirdi.
