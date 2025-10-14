Hatay'da acı ölüm! Doğum gününde hayatını kaybetti: Arkadaşları hazırlık yapmıştı

5

Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı. Kaza sonrası sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen yeğenimiz için çok büyük bir doğum günü hazırlığı vardı.