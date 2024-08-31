Hatay'da 80 yıllık ilçenin kaderi değişiyor! Meclisten onay çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi'nde 80 yıllık çilelerini değiştirmek için sandık başına giden vatandaşlar, mahallelerinin 4 metrelik köprü uzaklığındaki Kumlu ilçesine bağlanması yönünde karar almıştı. Yeni ilçesine katılmak için gün sayan Uzunkavak'ın ilçeye katılışı Kumlu Belediye meclisinde yapılan oylamayla da kabul edildi.
İHA
• 31 Ağustos 2024 - 09:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Ağustos 2024 - 09:52 • Son Güncelleme: