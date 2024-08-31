Hatay'da 80 yıllık ilçenin kaderi değişiyor! Meclisten onay çıktı

Kumlu ilçesi ile bizim aramızdaki mesafede 4 metrelik ve bir köprü var. İlerde bulunan köprü 80 yıldan beri Uzunkavak Mahallesi'nin bu eziyeti birçok konuda çekiyorsunuz. Reyhanlı ilçesi bize 30 km uzaktadırlar. Referandum sonuçlarımızı yaklaşık yüzde 96'lık bir sonuç oranı çıktı. Muhtar olduğum andan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalara köyün tamamında destek aldım. Mevcut kararlardan sonra sonuçlar en son bakanlığa onay alıp süreç devam ederek bağlanacağız” dedi.