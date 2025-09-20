Hasat Ocak ayına kadar sürüyor! Manisa'da üretilip tüm dünyaya satılıyor!

1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin verimli ovalarında üzüm hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor.İlçede 113 bin dekarlık alanda yapılan üzüm hasadında ürünler, iç piyasaya ve ihracata yönelik yaş üzüm olarak kesilirken, bazı üreticiler ise üzümlerini sererek kurutmalık olarak değerlendiriyor.