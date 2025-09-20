GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hasat Ocak ayına kadar sürüyor! Manisa'da üretilip tüm dünyaya satılıyor!

20.09.2025 - 17:43

Kaynak : İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm mesaisi hız kesmeden sürüyor. Üreticiler bağlarda hummalı bir şekilde hasat yaparken, örtü altı üzümler için ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sarıgöl’de üzüm hasadı bazı bağlarda Ocak ayına kadar sürerken üzümler Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin verimli ovalarında üzüm hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor.İlçede 113 bin dekarlık alanda yapılan üzüm hasadında ürünler, iç piyasaya ve ihracata yönelik yaş üzüm olarak kesilirken, bazı üreticiler ise üzümlerini sererek kurutmalık olarak değerlendiriyor.

Hummalı bir çalışma başlatan üzüm üreticileri, bir yandan bağlarda kesim yaparken, diğer yandan örtü altı üzümler için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle Sarıgöl'de üzüm hasadı, bazı bağlarda ocak ayının ilk haftasına kadar devam ediyor.

Sarıgöl'den toplanan yaş üzümler, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken; ihracat kapsamında başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de sevk ediliyor. Üzüm sezonu boyunca tarım işçileri günlük kazançlarını sağlarken, ilçede üreticilerin hareketliliği devam ediyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası'nda biz ‘üzüm bitti' demeden üzüm bitmez. Başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit sofralık üzümümüz var." dedi.