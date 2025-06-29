Hasat festivalle başladı: Atölyede kurgulandıktan sonra tarlaya indiler

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Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül lavantanın tarihi önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Lavantaya baktığımız zaman tarih boyunca muhteşem bir yolculuğuna serüvenine şahitlik ediyoruz. Dünya tarihinde özellikle antiseptik özelliğinden dolayı askeri savaşlarda, göç sırasında, hastalıklarda tedavi amaçlı kullanıldığını da görmekteyiz. Özellikle Osmanlı Şifahanelerinde yaraları dezenfekte ederken lavanta suyundan yani hidrokolünden faydalanıyordu. Bununla beraber Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de askeri hastanelerde özellikle antiseptik olarak yaraları temizlemek için kullanımına dair birçok kayıt var. Şu anda lavantaların huzurundayız. Endemik bitkiler olarak muhteşem bir yere sahiptir. Rengiyle, kokusuyla, tarzıyla insanı kendine çeker. Biz de şu anda lavanta festivalinde ruhumuza şifa bulmaya geldik. Ekoturizmde lavantanın hem görselliğiyle hem kokusuyla farklı bir yeri vardır. Dünya tarihinde de böyle. Mesela Fransa'da da, Avrupa’da da bununla ilgili birçok etkinlikler yapılıyor. Şu anda Burdur'un göz bebeklerinden biri olan lavantanın kokusuyla birlikte neler yapabiliriz? Atölyeler, festivaller, eğitimler. Bunlarla birlikte sizlere keşke bu kokuları ulaştırabilsek. Yaşamış olduğumuz metropollerde ne yazık ki çok fazla kaygı ve endişe yaşıyoruz. Dinamikler çok değişiyor. Lavantanın kokusu rahatlatıcı özelliğinden dolayı aslında gündelik kalitemizi de yükseltme özelliğine sahiptir. Yatmadan önce bir damla lavantayı da yastığımızın altına damlattığımızda misler gibi de uyuruz. Mesela lavanta hidrosolünü de duştan sonra, banyosundan sonra bedeninize de sıkabilirsiniz. Ama tabii ki bunları her zaman için doktorumuzu danışarak yapıyoruz" dedi.