Hasat edilip soğuk hava depolarında saklanıyor! Tüm dünyaya satılıyor: Rekolte hedefi: 200 milyon dal

3

Selçuk, ikinci dikimin de nisanda yapılarak hasadının eylülde gerçekleştiğini ifade etti. Serada çalışmanın dışarıda çalışmaktan biraz daha zor olduğunu anlatan Selçuk, "Yaz günü dışarıda sıcaklık 40 dereceyse seranın içinde 60 dereceyi buluyor. İşçi kardeşlerimin emeklerine sağlık. Ürettiğimiz karanfiller İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'ya gönderiliyor. Bu yıl 200 milyon dal rekolte bekliyoruz. Üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." dedi. Selçuk, Isparta'nın sadece karanfille değil gül, lavanta, elma, domates gibi ürünlerle de dünya pazarında yerini aldığını sözlerine ekledi.