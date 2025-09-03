Hasat başladı! Sarıgöl’de üzüm için nefes bile almadan çalışıyorlar

4

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklamada, "Sarıgöl Ovası'nda aralık ayı sonuna kadar üzüm kesimleri devam eder. Üzüm işleri bitince budama başlar, ardından bağların diğer işleri gelir. Yani ilçemizde üzüm işleri yıl boyunca sürer. Bu yıl önce don, ardından da dolu zararı yaşadık. Fiyatlar şu an durgun, bu nedenle kurutma çalışmaları ağırlık kazandı. Elbette üzümü iyi fiyata satan üreticilerimiz var ama sayıları çok az. TARİŞ'in yanı sıra TMO'nun da alımlara girmesi üreticilerimiz için çok faydalı olur." dedi.