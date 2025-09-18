Hasat başladı, kilosu 50 liradan satılıyor! Zirai don vurdu, yüzde 80 kayıp var

2

İlçede 22 bin dönüm bağ alanı bulunduğunu belirten Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal; "Bunun 18 bin dönümünde hem üzüm hem yaprak üretiliyor, 4 bin dönümde ise sadece yaprak alınıyor. Geçen yıl dekara ortalama 750 kilo verim elde ederek toplamda 13 bin 500 ton üzüm hasadı yapmıştık. Ancak bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık yüzde 80 kaybımız oldu. Bu yıl dekara 175 kilo civarında verim bekliyoruz, toplamda 2 bin 500-3 bin ton arası üzümümüz var" dedi.